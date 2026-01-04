US Attack Venezuela: गिरफ्तारी के बाद सामने आया मादुरो का पहला Video, ‘बेड़ियों’ में लड़खड़ाते नजर आए राष्ट्रपति

अमेरिकी कब्जे में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। (फोटो- X/@sentdefender)
US actions on Venezuela अमेरिका ने वेनेजुएला में हमले में बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया है।
अब अमेरिका ने गिरफ्तर हुए मादुरो का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यह देखा गया है कि उन्हें हथकड़ी पहनाकर 'अपराधी की तरह' ले जाया जा रहा है।
मादुरो को न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (एमडीसी) में ट्रांसफर किया जाएगा। एमडीसी को 'घिनौना' और 'भयानक' स्थितियों वाला बताया गया है। यह अपनी गंदी स्थितियों, कर्मचारियों की कमी, कैदियों की हिंसा और बिजली कटौती के लिए मशहूर है।
यह जेल 1990 के दशक में जेलों में भीड़भाड़ से निपटने के लिए बनाई गई थी। इस जेएल में सिंगर आर केली, 'फार्मा ब्रो' मार्टिन श्रेली, सोशलाइट घिसलेन मैक्सवेल, एक समय के क्रिप्टोकरेंसी जीनियस सैम बैंकमैन-फ्राइड और म्यूजिक मोगुल सीन 'डिडी' कॉम्ब्स जैसे लोग रह चुके हैं।
संदिग्ध कार्टेल लीडर इस्माइल 'एल मेयो' जाम्बाडा गार्सिया को भी हत्या और ड्रग तस्करी के आरोपों में मुकदमे का इंतजार करते समय वहीं रखा गया था।मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण के कुछ घंटों बाद, वेनेजुएला का विपक्ष जश्न मनाता हुआ देखा गया।
ट्रंप ने वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की पूर्व डिप्टी मारिया कोरिना मचाडो पर अविश्वास जताया और सुझाव दिया कि वह इसके बजाय मादुरो के वफादार डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ साझेदारी करेंगे।
मचाडो ने एडमंडो गोंजालेज उरुटिया को तुरंत राष्ट्रपति बनाने की मांग की थी। अधिकांश पश्चिमी सरकारें गोंजालेज को वेनेजुएला में 2024 के विवादित राष्ट्रपति चुनाव का वैध विजेता मानती हैं।
ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या मादुरो के बाद की सरकार में मचाडो की कोई भूमिका होगी? इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि उनका उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है।
हालांकि मचाडो एक बहुत अच्छी महिला हैं, लेकिन वेनेजुएला का नेतृत्व करने के लिए उनके पास देश के भीतर समर्थन या सम्मान नहीं है।
इस बीच, वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को कार्यवाहक राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य संभालने का आदेश दिया है। यह आदेश शनिवार रात घोषित किया गया।
