US Attack Venezuela: गिरफ्तारी के बाद सामने आया मादुरो का पहला Video, ‘बेड़ियों’ में लड़खड़ाते नजर आए राष्ट्रपति

यह जेल 1990 के दशक में जेलों में भीड़भाड़ से निपटने के लिए बनाई गई थी। इस जेएल में सिंगर आर केली, 'फार्मा ब्रो' मार्टिन श्रेली, सोशलाइट घिसलेन मैक्सवेल, एक समय के क्रिप्टोकरेंसी जीनियस सैम बैंकमैन-फ्राइड और म्यूजिक मोगुल सीन 'डिडी' कॉम्ब्स जैसे लोग रह चुके हैं।