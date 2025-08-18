“भारत-पाकिस्तान पर हर दिन रहती है अमेरिका की नज़र” – मार्को रुबियो

ट्रंप ने शांति के नोबेल पुरस्कार के अपने दावे को मज़बूत करने के लिए कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की। हालांकि भारत की तरफ से भी कई बार यह साफ कर दिया गया कि किसी भी तीसरे पक्ष ने सीज़फायर में कोई भूमिका नहीं निभाई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने तो ट्रंप से फोन कॉल के दौरान ही उन्हें कह दिया था कि सीज़फायर के विषय में अमेरिका या अन्य किसी तीसरे पक्ष से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई और आपसी सहमति से ही भारत-पाकिस्तान के बीच सीज़फायर संभव हुआ, क्योंकि पाकिस्तान समझ गया था कि वो भारत के खिलाफ ज़्यादा समय तक जंग नहीं लड़ सकता।