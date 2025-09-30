Budh Gochar in Tula Rashi: अक्टूबर में बुध का गोचर, 03 अक्टूबर से तुला राशि वालों को लाभ के संकेत

नीतिका शर्मा बताती हैं कि बुध ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए नियमित पूजा और मंत्र जाप करना लाभकारी रहेगा। हनुमते नमः, ऊँ नमः शिवाय, हं पवननंदनाय स्वाहा का जाप करें। डेली सुबह और शाम हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लाल मसूर की दाल शाम 7:00 बजे के बाद हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। हनुमान जी को पान और दो बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। माता दुर्गा, भगवान शिव और हनुमानजी की आराधना संपूर्ण दोषों को नष्ट और दूर करने में सहायक होती है।