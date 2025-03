होली के दिन 12 माह बाद सूर्य करेंगे मीन राशि में गोचर, 5 राशियों को धन वैभव, उन्नति का आशीर्वाद

कुंडली में सूर्य के अशुभ होने पर जातक के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। व्यक्ति को गंजापन, सिर दर्द, नजर का कमजोर होना, हड्डियों, हृदय और रक्त से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सूर्य देव के दुर्बल होने पर पिता के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव या पिता से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकता है। कमज़ोर सूर्य वाले जातकों को स्टेमिना, आत्म-सम्मान की कमी और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।



वहीं, कुंडली में सूर्य के मजबूत होने पर जातक अत्यधिक आक्रामक हो सकते हैं। अब सूर्य नारायण 14 मार्च 2025 की शाम 06.32 बजे मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य उग्र ग्रह हैं और मीन जल तत्व की राशि है, इससे दोनों तरह की ऊर्जा का संगम होगा। इससे कई राशि के लोगों को शानदार परिणाम मिलेगा, आइये जानते हैं कौन हैं वो लकी राशियां।

वृषभ राशि (Sun In Meen Rashi Effect On Vrishabh Rashi) Surya Rashi Parivartan On Holi: सूर्य गोचर मीन राशि वृषभ राशि वालों को सकारात्मक परिणाम देगा। मीन राशि में सूर्य गोचर आर्थिक मामलों में अच्छा रिटर्न देगा और जीवन में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ पाने की राह तैयार करेगा। इस समय घर-परिवार से अनेक तरह के लाभ मिल सकते हैं। इस समय वृषभ राशि वालों की सुख-सुविधा बढ़ेगी। मीन राशि में सूर्य राशि परिवर्तन आपको हर कदम पर सदस्यों और प्रियजनों का साथ मिलेगा।



वहीं करियर के लिहाज से सूर्य गोचर वृषभ राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली रहेगा। इसके फलस्वरूप आपको ऑन साइट नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। विदेश में नौकरी करने के मौके मिलेंगे, यह मौका वृषभ राशि वालों को शुभफलदायक होगा। आप प्रसन्न और उत्साहित रहेंगे। आपको कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा।

होली 2025 के दिन सूर्य राशि परिवर्तन मीन राशि के कारण मिथुन राशि वालों को सकारात्मक फल मिलेंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर के कारण मिथुन राशि वाले अपने व्यक्तिगत विकास पर फोकस करेंगे। इस समय आपको कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं।



इन लोगों के लिए सूर्य गोचर नौकरी के नए अवसर लेकर आ सकता है और यह आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। मिथुन राशि के जिन लोगों का खुद का व्यापार है, उन्हें इस समय व्यापार में बढ़ोतरी होगी। इस समय कुछ सुनहरे अवसर भी हाथ लग सकते हैं। वहीं आर्थिक जीवन को देखें तो इस समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा और इसका सही तरीके से प्रबंधन करेंगे।

सूर्य राशि परिवर्तन का कर्क राशि पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। सूर्य गोचर कर्क राशि वालों की लाइफ में सौभाग्य लेकर आएगा। आपको अपने पिता का हर कदम पर सहयोग मिलेगा जो कि आपके लिए शुभफलदायक है।



करियर पर बात करें तो सूर्य का मीन राशि में गोचर नौकरी में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको पदोन्नति मिलने के योग बनेंगे। कर्क राशि के लोगों का खुद का व्यापार है और विशेष रूप से आउटसोर्सिंग का तो आपके प्रयास में अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों को देखें तो सूर्य गोचर आपके लिए अच्छा खासा लाभ लाएगा, धन कमाने के साथ-साथ धन की बचत भी होगी।

सूर्य राशि परिवर्तन मीन राशि 2025 के अनुसार वृश्चिक राशि वालों पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इस समय वृश्चिक राशि वालों का ध्यान अपने काम पर रह सकता है। महत्वपूर्ण विषयों को जानने की ओर आपका रूझान बढ़ेगा।



वृश्चिक राशि करियर के अनुसार सूर्य गोचर के दौरान वृश्चिक राशि वालों का आईक्यू बेहतर होगा। आपके कार्य करने की क्षमता में सुधार होगा, जिससे आप अच्छे से काम करने में सक्षम होंगे।

सूर्य का मीन राशि में गोचर व्यापार करने वाले लोगों के लिए सफलता के अवसर लाएगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका संबंध व्यापार और सट्टेबाजी से है। आर्थिक जीवन के लिए भी यह सूर्य गोचर शुभ है क्योंकि आप धन कमाने के साथ-साथ पैसों की बचत भी कर सकेंगे।

सूर्य गोचर 2025 के प्रभाव से इस समय धनु राशि वाले सामाजिक जीवन में लोगों के साथ घुल-मिलकर और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताकर प्रसन्न होंगे। आपके परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। करियर के लिहाज से आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।



अगर आपका स्वयं का व्यापार है विशेष रूप से आउटसोर्सिंग के बिजनेस में हैं तो आपका प्रदर्शन शानदार रह सकता है, इस समय फैमिली बिजनेस में भी आप हाथ बंटा सकते हैं। आर्थिक जीवन में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी और आप कुछ बड़ी खरीदारी कर सकते हैं जो कि दूसरे के लिए हो सकती है।