What to offer in Holika Dahan : राशि अनुसार होलिका दहन में क्या डालें? जानें शुभ सामग्री और विधि

Holika Dahan date and time : होलिहा दहन फाल्गुन पूर्णिमा 14 मार्च को किया जाएगा। ज्योतिषीय रूप से भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार मेष से लेकर कन्या राशि तक के लोगों के लिए होलिका दहन में राशि के अनुसार क्या अर्पित करना चाहिए जिससे जीवन में सुख-समृद्धि आए।

What to Offer in Holika Dahan according to your zodiac sign mesh to meen

What to Offer in Holika Dahan according to your zodiac sign : होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर सही सामग्री अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। आइए जानते हैं राशि अनुसार होलिका दहन में क्या अर्पित करना शुभ रहेगा। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा बता रही है राशि अनुसार होलिका दहन की पूजा।

