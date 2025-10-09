4 साल तक के बच्चे को न पिलाएं कफ सिरप, सिर्फ मान लें डॉक्टर्स की ये सलाह

Cough Syrup Case : मध्य प्रदेश में 'जहरीले कफ सिरप' कांड के बीच खासतौर पर राजधानी भोपाल में बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार के मामलों में मौसम में परिवर्तन की वजह से 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जेपी, हमीदिया और अन्य अस्पतालों में खांसी-बुखार से पीड़ित बच्चों को डॉक्टर कफ सिरप प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो एनिमिया में सिंगल मॉड्यूल वाला सिरप इस्तेमाल हो रहा है। सब्सटीट्यूट कंबिनेशन वाले सिरप भी बैन है। डॉक्टर बच्चों को एंटीबायोटिक और पैरासिटामोल लिख रहे हैं। नेबुलाइजेशन के साथ हल्का पीठा पानी देने और गर्म पानी का भांप देने की सलाह दी जा रही है।