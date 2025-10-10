Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रहे ‘कफ सिरप’, झोलाछाप डॉक्टर अब भी सक्रिय

MP News: छिंदवाड़ा कप सिरप कांड के बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना प्रतिबंध वाले कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। फिर भी राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट, शिवाजी और आशिमा मॉल क्षेत्र की दवा दुकानों में बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप बिक रहा हैं।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 10, 2025

Cough Syrup Case Shocking Update

Cough Syrup Case Shocking Update(फोटो सोशल मीडया)

MP News:छिंदवाड़ा कप सिरप कांड(Cough Syrup Case) के बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना प्रतिबंध वाले कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। फिर भी राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट, शिवाजी और आशिमा मॉल क्षेत्र की दवा दुकानों में बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप बिक रहा हैं। जिनमें रेक्स्नोल-डीएक्स और फेंसेडिल डीएक्स जैसे कप सिरप शामिल हैं। कुछ दवा दुकानों में कोल्ड्रिफ सहित अन्य प्रतिबंधित कफ सिरप बिक रहे हैं। आशिमा मॉल इलाके की एक दवा दुकानदार बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही कप सिरप देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कोल्ड्रिफ सहित तीन कफ सिरप को छोड़ किसी भी सिरप प्रतिबंधित नहीं है। ये सिरप प्रतिबंधित कप सिरप के वैकल्पिक कांबिनेशन वाले नहीं है। इसे कोई भी ले सकता है।

मेडिकल स्टोर संचालक दे रहे वैकल्पिक दवाएं

न्यू मार्केट के एक दवा दुकानदार में प्रतिबंधित कफ सिरप(Cough Syrup) के विकल्प कंबिनेशन और अन्य कंबिनेशन वाले कफ सिरप पाए गए। पहले दुकानदार ने बिना प्रिस्क्रिप्शन कोई भी कफ सिरप देने से इनकार दिया। बाद में मजबूरी बताने पर वह सिर्फ गैर प्रतिबंधित कंबिनेशन वाले कफ सिरप देने के लिए राजी हो गया। उसने कहा कि प्रतिबंधित कप सिरप के वैकल्पिक कंबिनेशन कफ सिरप को चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देना सख्त मना है। इसलिए इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन इसे नहीं दिया जा सकता।

वहीं, राजधानी के शिवाजी, हमीदिया रोड इलाके की अनेक दवा दुकानों में भी कफ सिरप बिक रहे हैं, लेकिन दुकानदार प्रतिबंधित कफ सिरप के विकल्प कंबिनेशन वाली दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के देने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि एफडीए ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा देने पर रोक लगा दी है।

कॉम्बिनेशन वाली दवाओं के नमूने ले रहे

दूसरी ओर एफडीए की टीम का प्रतिबंधित कफ सिरप के विकल्प कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप के नमूना संग्रह जारी है। एफडीए के अधिकारियों के अनुसार टीम ने गुरुवार को भोपाल से कफ सिरप का कोई भी नमूना संग्रह नहीं किया। हालांकि टीम ने बुधवार प्रतिबंधित कफ सिरप के विकल्प कॉम्बिनेशन वाले सिरप के 22 नमूने संग्रह किया था। जांच में जुटे ड्रग्स इंस्पेक्टर के अनुसार टीम ने कई नमूने लिए हैं। लेकिन जांच में ज्यादा समय लग रहा है।

Published on:

10 Oct 2025 10:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रहे 'कफ सिरप', झोलाछाप डॉक्टर अब भी सक्रिय

