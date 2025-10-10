मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रहे ‘कफ सिरप’, झोलाछाप डॉक्टर अब भी सक्रिय

MP News:छिंदवाड़ा कप सिरप कांड(Cough Syrup Case) के बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना प्रतिबंध वाले कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। फिर भी राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट, शिवाजी और आशिमा मॉल क्षेत्र की दवा दुकानों में बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप बिक रहा हैं। जिनमें रेक्स्नोल-डीएक्स और फेंसेडिल डीएक्स जैसे कप सिरप शामिल हैं। कुछ दवा दुकानों में कोल्ड्रिफ सहित अन्य प्रतिबंधित कफ सिरप बिक रहे हैं। आशिमा मॉल इलाके की एक दवा दुकानदार बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही कप सिरप देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कोल्ड्रिफ सहित तीन कफ सिरप को छोड़ किसी भी सिरप प्रतिबंधित नहीं है। ये सिरप प्रतिबंधित कप सिरप के वैकल्पिक कांबिनेशन वाले नहीं है। इसे कोई भी ले सकता है।