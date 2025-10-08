‘जहरीली कफ सिरप’ से बीमार बच्चों को देखने नागपुर पहुंचे उप सीएम राजेंद्र शुक्ल, अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी

Cough Syrup Case : एक तरफ मध्य प्रदेश में 'जहरीली कफ सिरप' ने छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में मौत का तांडव मचा रखा है। अबतक प्रदेश में कुल 21 मासूमों की जान जा चुकी है। सरकार कार्रवाई कर रही है, जिसे नाकाफी मानते हुए विपक्ष लगातार हमलावर है और प्रदेश के स्वास्थ्य के साथ-साथ उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को मासूमों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम से उनका इस्तीफा लेने की मांग कर रही है। इसी बच उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल छिंदवाड़ा से सटे महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में उपचाररत बच्चों का स्वास्थ्य जानने के विभिन्न अस्पताल पहुंचे।