‘जहरीली कफ सिरप’ से बीमार बच्चों को देखने नागपुर पहुंचे उप सीएम राजेंद्र शुक्ल, अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी

नागपुर पहुंचे उप सीएम राजेंद्र शुक्ल (Photo Source- Rajendra Shukla X Handle)
Cough Syrup Case : एक तरफ मध्य प्रदेश में 'जहरीली कफ सिरप' ने छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में मौत का तांडव मचा रखा है। अबतक प्रदेश में कुल 21 मासूमों की जान जा चुकी है। सरकार कार्रवाई कर रही है, जिसे नाकाफी मानते हुए विपक्ष लगातार हमलावर है और प्रदेश के स्वास्थ्य के साथ-साथ उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को मासूमों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम से उनका इस्तीफा लेने की मांग कर रही है। इसी बच उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल छिंदवाड़ा से सटे महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में उपचाररत बच्चों का स्वास्थ्य जानने के विभिन्न अस्पताल पहुंचे।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने नागपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एम्स और न्यू हेल्थ सिटी अस्पताल में भर्ती मासूमों का हालचाल जाना। साथ ही, अस्पतालों के चिकित्सकों से विस्तृत चर्चा की। बताया जा रहा है कि, नागपुर के इन तीनों अस्पतालों में पांच बच्चों का गंभीर अवस्था में उपचार चल रहा है। चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की विशेष टीम लगातार इनकी मॉनिटरिंग करे।
इस दौरन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बच्चों के परिजन और अभिभावकों से भी बातचीत करते हुए ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। बच्चों के बेहतर उपचार मुहैय्या कराने के लिए हर संभव सहायता की जाएगी। इलाज में आया खर्च सरकार वहन करेगी। बच्चों के पूर्णतः स्वस्थ होने तक सतत मॉनिटरिंग जारी रहेगी। शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस पूरे मामले में अत्यंत संवेदनशील है। यही कारण है कि, लगातार दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी है।
