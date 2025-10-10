मासूमों की मौत पर केंडल मार्च में खिलखिलाते रहे दिग्विजय सिंह, स्वागत कराते रहे पटवारी, सिंघार

Coldrif - मध्यप्रदेश में जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) पीने से अभी तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है। किडनी फेल होने से इन मासूमों की मौत हुई। छिंदवाड़ा के कई बच्चे अभी भी नागपुर के अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बीच एसआईटी कंपनी के मालिक रंगनाथन को चैन्नई से पकड़कर परासिया ला चुकी है। उसे परासिया कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। परासिया के वकीलों ने आरोपी रंगनाथन की पैरवी करने से इंकार ​कर दिया है। मामले में कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है और प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के केंडल मार्च में वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह खिलखिलाते हुए देखे गए। बीजेपी ने उनकी इस फोटो के बहाने पर कांग्रेस पर तंज कसा है।