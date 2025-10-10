Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

मासूमों की मौत पर केंडल मार्च में खिलखिलाते रहे दिग्विजय सिंह, स्वागत कराते रहे पटवारी, सिंघार

Coldrif - मध्यप्रदेश में जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) पीने से अभी तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है। किडनी फेल होने से इन मासूमों की मौत हुई।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 10, 2025

Digvijay Singh continued to smile at the candlelight vigil over the deaths of innocents

Digvijay Singh continued to smile at the candlelight vigil over the deaths of innocents

Coldrif - मध्यप्रदेश में जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) पीने से अभी तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है। किडनी फेल होने से इन मासूमों की मौत हुई। छिंदवाड़ा के कई बच्चे अभी भी नागपुर के अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बीच एसआईटी कंपनी के मालिक रंगनाथन को चैन्नई से पकड़कर परासिया ला चुकी है। उसे परासिया कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। परासिया के वकीलों ने आरोपी रंगनाथन की पैरवी करने से इंकार ​कर दिया है। मामले में कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है और प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के केंडल मार्च में वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह खिलखिलाते हुए देखे गए। बीजेपी ने उनकी इस फोटो के बहाने पर कांग्रेस पर तंज कसा है।

कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने कई शहरों में गुरुवार को कैंडल मार्च निकाला था। राजधानी भोपाल में भी रोशनपुरा चौराहा पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, एमपी कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त, महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल आदि की उ​पस्थिति में केंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम में बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई।

बच्चों की दुखद मौत और मृत मासूमों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह खिलखिलाते हुए नजर आए। इस पर बीजेपी ने उन्हें घेरा। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने केंडल मार्च में मुस्कुराते हुए दिग्विजय​ सिंह की फोटो जारी कर इसे कांग्रेस की संवेदनहीनता की प्रत्यक्ष मिसाल करार दिया। उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर भी ऐसे दुखद माहौल में भी स्वागत कराने और फोटो शूट के लिए पहुंचने का आरोप लगाया।

कांग्रेस की संवेदनहीन राजनीति

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

मासूम मौतों पर कांग्रेस की संवेदनहीन राजनीति का प्रमाण है ये चित्र!

👉 दिग्विजय सिंह कैंडल मार्च में खिलखिलाते हुए नजर आए —
मासूमों की मौत पर भी चेहरों पर हँसी, पर संवेदनाएँ कहीं नहीं दिखीं।

👉 जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दुख साझा करने नहीं, बल्कि राजनीतिक फोटोशूट करने पहुँचे —
जहाँ था स्वागत, फूल-मालाएँ और नारेबाजी, लेकिन संवेदना गायब थी।

ये तस्वीरें हैं कांग्रेस की असलियत की —
जहाँ ‘सहानुभूति’ के नाम पर हुआ सिर्फ ‘राजनीतिक स्वार्थ’ का प्रदर्शन।

🔴 कांग्रेस नेताओं ने ICU में बिना किसी सुरक्षा सावधानी के प्रवेश किया,
जिससे गंभीर संक्रमण का खतरा मरीजों को हुआ।

सवाल ये है:
क्या बच्चों की जान से ज़्यादा अहम है कांग्रेस के लिए कैमरे के सामने संवेदना दिखाना❓

फर्क साफ है:
➡️ भाजपा ने संवेदनाओं के साथ मर्यादा निभाई।
➡️ कांग्रेस ने दुख की घड़ी को भी राजनीति का मंच बना दिया।

#CoughSyrupCaseमें अब तक
Digvijay Singh continued to smile at the candlelight vigil over the deaths of innocents

मासूमों की मौत पर केंडल मार्च में खिलखिलाते रहे दिग्विजय सिंह, स्वागत कराते रहे पटवारी, सिंघार

Cough Syrup Case Shocking Update

जहरीले कफ सिरप पर बड़ा खुलासा, केंद्र सरकार ने पहली बार सुना कंपनी का नाम, अधिकारी सन्न

फोटो सोर्स: पत्रिका

पत्रिका पड़ताल: खतरे में मासूमों की जान, इस जिले में बगैर पर्चे के मिल रहा ‘कफ सिरप’

Chhindwara Cough Syrup Case

छिंदवाड़ा कफ सिरफ कांड: MP में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कई जिलों में कैंडल मार्च

Coldrif owner arrested

21 मासूमों की जान लेने वाले रंगनाथन का BP High, दोपहर 3 बजे कोर्ट में पेशी, 5 दिन की रिमांड पर ले सकती है SIT

Cough Syrup Case Shocking Update

मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रहे ‘कफ सिरप’, झोलाछाप डॉक्टर अब भी सक्रिय

Cough Syrup Death Case Big Breaking

बड़ी खबर: कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को लेकर एमपी पहुंची SIT, थोड़ी देर में कोर्ट में करेगी पेश

cough syrup deaths child chhindwara toxic combination mp news

जानलेवा कफ सिरप जैसे 5 और संदिग्ध सिरप मिले, दुकानदारों में मचा हड़कंप

Cough Syrup Case CM Mohan Yadav inquired about children admitted in Nagpur

Cough Syrup मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, अफसरों-डॉक्टरों को दिए निर्देश

Lawyers refuse to represent the owner of a company that manufactures poisonous cough syrup

विदेश भागने की फिराक में था श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक, छिंदवाड़ा एसपी का बड़ा बयान

