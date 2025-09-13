Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

देश में बेरोजगारी-भुखमरी लाने वालों को सबक सिखाना जरूरी- पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान

Dhirendra Shastri - एमपी के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और प्रसिद्ध इंटरनेशनल कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 13, 2025

Pandit Dhirendra Shastri's statement in support of Nepali youth
Pandit Dhirendra Shastri's statement in support of Nepali youth

Dhirendra Shastri - एमपी के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और प्रसिद्ध इंटरनेशनल कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में बेरोजगारी-भुखमरी लाने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने नेपाल के घटनाक्रम पर यह बात कही। उन्होंने वहां के युवाओं का समर्थन करते हुए शांति से क्रांति लाने की भावुक अपील की है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि नेपाल में पशुपतिनाथ का सेवक ही राज करेगा। उन्होंने युवाओं को जोश में होश न खोने की सलाह दी।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नेपाल की Gen-Z का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को बागेश्वर धाम से एक वीडियो जारी कर युवाओं को महत्वपूर्ण संदेश दिया। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि नेपाल को आगे ले जाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी की ही है। उन्होंने युवाओं को शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश में हिंसा, गरीबी और बेरोजगारी फैलाने वालों को सबक सिखाना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्र और नागरिकों की रक्षा भी करनी है। पंडित शास्त्री ने इसके लिए युवाओं से भगवान बुद्ध और श्रीराम के दिखाए मार्ग पर चलने का आग्रह किया।

एमपी में बनेंगी चार नई सड़कें, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
झाबुआ
CM Mohan Yadav announced the construction of several roads

सेवक बनकर शासन करे

बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि भगवान पशुपतिनाथ की जमीन पर वही राजा टिक सकता है, जो सेवक बनकर शासन करे। जो ऐसा करेगा वह लंबे समय तक सत्ता चला सकेगा।

एमपी में जमीन की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री पर रोक के फैसले से हड़कंप, मंत्री ने लगाई मुहर
टीकमगढ़
Minister justified the ban on the purchase and registration of land in Tikamgarh in MP

