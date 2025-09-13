देश में बेरोजगारी-भुखमरी लाने वालों को सबक सिखाना जरूरी- पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान

Dhirendra Shastri - एमपी के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और प्रसिद्ध इंटरनेशनल कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में बेरोजगारी-भुखमरी लाने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने नेपाल के घटनाक्रम पर यह बात कही। उन्होंने वहां के युवाओं का समर्थन करते हुए शांति से क्रांति लाने की भावुक अपील की है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि नेपाल में पशुपतिनाथ का सेवक ही राज करेगा। उन्होंने युवाओं को जोश में होश न खोने की सलाह दी।