‘जहरीली कफ सिरप’ से हुई 21 मौतों पर WHO अलर्ट, पूछा- क्या दूसरे देशों को भी की है सप्लाई?

कफ सिरप पीकर अबतक 21 बच्चे अपनी जान गवा चुके हैं, जिससे देशभर में हड़कंप में मचा हुआ है। आखिर कफ सिरप मासूम बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित हैं, इसे लेकर भी चर्चा जारी है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले मेंरतीय अथॉरिटीज से पूछा है कि जिन कफ सिरप को पीने से ऐसी घटनाएं हुई हैं, क्या उन्हें दूसरे देशों में भी भेजा गया है? डब्ल्यूएचओ ने ये सवाल उस समय किया, जब कफ सिरप कोल्ड्रिफ को लेकर हर जानकार की ओर से चिंता जताई जा रही है। क्योंकि, सिरप की जांच में पता चला है कि, इसमें Diethylene Glycol यानी DG अधिक मिल है। साथ ही, Ethylene Glycol यानी EG भी अधिक पाई गई है।