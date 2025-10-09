एमपी में जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत, भाजपा ने कर दिया बड़ा दावा

जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत (Photo Source- Patrika)
Cough Syrup Case : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 'जहरीला कफ सिरप' पीने से एक और बच्चे की मौत हो गई। बच्चा किडनी फेलियर की समस्या से जूझते हुए नागपुर के जीएमसी अस्पताल में भर्ती था। रात करीब 11 बजे उसने अंतिम सांस ली। कोल्ड्रिप कफ सिरप से अब तक सिर्फ छिंदवाड़ा में ही 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। जबकि प्रदेश में इसका आंकड़ा 21 हो गया है। हालांकि, SIT ने तमिलनाडु से कफ सिरप की कंपनी के मालिक रंगानाथन गोविंदन को गिरफ्तार कर लिया है। इसपर भाजपा नेता ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि, मोहन सरकार में कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा।
बता दें कि, छिंदवाड़ा के परासिया के सिविल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीन सोनी अपने निजी क्लीनिक में बच्चों का इलाज कर रहे थे। निजी प्रैक्टिस के दौरान शिशुओं को ऐसी दवाइयां पर्चे पर लिख दीं, जिसे पीने के बाद बच्चों को तेज बुखार और पेशाब में परेशानी से शुरु हुई समस्या ने किडनी फेल करना शुरु कर दी। इस जहरीली कफ सिरप से अब तक 21 मासूमों की मौत हो चुकी है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पर 'कोल्ड्रिफ' नाम की सिरप को बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने का आरोप है।
इधर, एसआईटी ने तमिलनाडु से दवां कपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया है। इसपर बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया पर लिखा- हत्यारा दवा निर्माता तमिलनाडु में गिरफ्तार- मध्यप्रदेश की SIT की बड़ी कार्रवाई! मध्यप्रदेश की मासूम जानों से खेलने वाला अब कानून के शिकंजे में है- मोहन सरकार में कोई भी अपराधी बच नहीं सकेगा।
मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) ने तमिलनाडु से उस दवा निर्माता को गिरफ्तार किया है, जिसकी जहरीली दवा से मध्य प्रदेश के कई मासूम बच्चे काल-कवलित हो गए थे। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पूरे मामले में जिस तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए, वो प्रशंसनीय और जनहित की सच्ची भावना का उदाहरण है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को चाहिए कि वे तमिलनाडु सरकार के इस घातक दवा-कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और राहुल गांधी से पूछें।
