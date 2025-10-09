एमपी में जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत, भाजपा ने कर दिया बड़ा दावा

Cough Syrup Case : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 'जहरीला कफ सिरप' पीने से एक और बच्चे की मौत हो गई। बच्चा किडनी फेलियर की समस्या से जूझते हुए नागपुर के जीएमसी अस्पताल में भर्ती था। रात करीब 11 बजे उसने अंतिम सांस ली। कोल्ड्रिप कफ सिरप से अब तक सिर्फ छिंदवाड़ा में ही 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। जबकि प्रदेश में इसका आंकड़ा 21 हो गया है। हालांकि, SIT ने तमिलनाडु से कफ सिरप की कंपनी के मालिक रंगानाथन गोविंदन को गिरफ्तार कर लिया है। इसपर भाजपा नेता ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि, मोहन सरकार में कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा।