Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

ट्रंप टैरिफ से बीकानेर की ऊन मंडी पर मंडराया खतरा, बेरोजगारी का भी बढ़ा खतरा

बीकानेर की ऊन मंडी इन दिनों ट्रंप टैरिफ की मार से जूझ रहे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, तो न केवल कारोबार पर संकट गहराएगा, बल्कि हजारों कुशल श्रमिकों की रोजी-रोटी भी दांव पर लग जाएगी।

बीकानेर

Santosh Trivedi

Aug 30, 2025

trump tariff
Photo- AI

बीकानेर। बीकानेर की ऊन मंडी और कालीन उद्योग इन दिनों ट्रंप टैरिफ की मार से जूझ रहे हैं। निर्यात पर लगे बढ़े हुए शुल्क से कारोबार की डोर कमजोर पड़ने लगी है। उद्योगपतियों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, तो न केवल कारोबार पर संकट गहराएगा, बल्कि हजारों कुशल श्रमिकों की रोज़ी-रोटी भी दांव पर लग जाएगी।

मौजूदा परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ने राजस्थान ऊनी उद्योग संघ के सहयोग से एक होटल में नए ऊन क्षेत्र योजनाओं पर हितधारकों की बैठक आयोजित की।

बैठक का उद्देश्य व्यापक दृष्टिकोण के साथ उद्योग-विशिष्ट योजनाएं तैयार करना था। इसके लिए बीकानेर के प्रमुख ऊनी उद्योगों से परामर्श और सुझाव लिए गए। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक जीएस भाटी ने नई योजनाओं के अवधारणा घटकों का मसौदा प्रस्तुत किया और प्रतिनिधियों से चर्चा की।

ये भी पढ़ें

RGHS : आरजीएचएस में अपडेट, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कही बड़ी बात
जयपुर
RGHS Update Rajasthan Health Minister Gajendra Singh Khimsar said something big

टैरिफ से उद्योग पर मार

राजस्थान वूलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल कल्ला ने कहा कि ट्रंप टैरिफ से ऊन व्यवसाय और कालीन उद्योग पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कुशल श्रमिक बेरोजगार हो सकते हैं। व्यवसाय धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि बीकानेर देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी है और कालीन धागे का अधिकांश उत्पादन यहीं होता है।

ऊन व्यवसायी कन्हैयालाल बोथरा ने कहा कि टैरिफ के कारण कालीन उद्योग संकट में है। उन्होंने सरकार से मांग की कि नहर किनारे हरित पट्टिका विकसित कर भेड़ पालकों को दी जाए, ताकि उच्च गुणवत्ता की ऊन तैयार हो सके। भेड़ों को अच्छी घास मिलने से भेड़ पालकों का रुझान भी बढ़ेगा। उन्होंने ऊन इकाइयों को सब्सिडी देने की भी मांग रखी।

ज्ञापन तैयार होगा

कल्ला ने आश्वासन दिया कि नई योजना पर संघ के सदस्यों से विचार-विमर्श कर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में कमल कोठारी, संजय राठी, मोहित राठी, सिद्धार्थ सुराणा, मनीष बिहाणी, ओम चौधरी, महेश कोठारी, शिवरतन आदि मौजूद रहे। संचालन जय सेठिया ने किया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: राजस्थान के 5 दागी नेताओं पर कोर्ट की सुप्रीम सख्ती, कहीं से नहीं मिली राहत
जयपुर
5 tainted leaders of Rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 03:05 pm

Published on:

30 Aug 2025 03:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / ट्रंप टैरिफ से बीकानेर की ऊन मंडी पर मंडराया खतरा, बेरोजगारी का भी बढ़ा खतरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.