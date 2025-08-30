ट्रंप टैरिफ से बीकानेर की ऊन मंडी पर मंडराया खतरा, बेरोजगारी का भी बढ़ा खतरा

ऊन व्यवसायी कन्हैयालाल बोथरा ने कहा कि टैरिफ के कारण कालीन उद्योग संकट में है। उन्होंने सरकार से मांग की कि नहर किनारे हरित पट्टिका विकसित कर भेड़ पालकों को दी जाए, ताकि उच्च गुणवत्ता की ऊन तैयार हो सके। भेड़ों को अच्छी घास मिलने से भेड़ पालकों का रुझान भी बढ़ेगा। उन्होंने ऊन इकाइयों को सब्सिडी देने की भी मांग रखी।