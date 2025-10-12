रातभर बेचैन रहा आरोपी रंगनाथन, बढ़ गया था बीपी-शुगर, निगरानी के लिए भारी पुलिस बल तैनात

Chhindwara Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा जिले में 21 बच्चों की मौत के मामले में एसआइटी की जांच ने तेजी पकड़ ली है। तमिलनाडु से पकड़े गए श्रीसन फार्मा कंपनी के संचालक रंगनाथन (75) से पूछताछ की। एसआइटी रंगनाथन को लेकर तमिलनाडु जाएगी। फैक्ट्री के दस्तावेज, रिकॉर्ड और जिम्मेदार लोगों की भूमिका जांची जाएगी। जांच का दायरा परिवार तक बढ़ सकता है। कुछ सदस्य विदेश में रहने की जानकारी सामने आई है। रिमांड के दौरान रंगनाथन(Ranganathan) को परासिया थाने में रखा गया।