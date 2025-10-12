रातभर बेचैन रहा आरोपी रंगनाथन, बढ़ गया था बीपी-शुगर, निगरानी के लिए भारी पुलिस बल तैनात

Chhindwara Cough Syrup Case Ranganathan in Parasia Police Station (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Chhindwara Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा जिले में 21 बच्चों की मौत के मामले में एसआइटी की जांच ने तेजी पकड़ ली है। तमिलनाडु से पकड़े गए श्रीसन फार्मा कंपनी के संचालक रंगनाथन (75) से पूछताछ की। एसआइटी रंगनाथन को लेकर तमिलनाडु जाएगी। फैक्ट्री के दस्तावेज, रिकॉर्ड और जिम्मेदार लोगों की भूमिका जांची जाएगी। जांच का दायरा परिवार तक बढ़ सकता है। कुछ सदस्य विदेश में रहने की जानकारी सामने आई है। रिमांड के दौरान रंगनाथन(Ranganathan) को परासिया थाने में रखा गया।
शुक्रवार की रात बेचैनी भरी रही। खाने में दाल-चावल दिया गया। रातभर करवटें बदलता रहा। बीपी-शुगर लेवल बढ़ गया था। आरोपी की निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जबलपुर आइजी प्रमोद वर्मा के अनुसार दवा निर्माण और वितरण के दौरान जो भी लापरवाही सामने आएगी, उस पर कठोर कार्रवाई होगी।
एसआइटी बच्चों के परिजन के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर्स की पर्चियों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। अधिकारी मान रहे हैं कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आरोपियों की संख्या बढ़ना तय है। दवा निर्माण और वितरण चेन से जुड़े कई नए नाम सामने आ सकते हैं।
