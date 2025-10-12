Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

रातभर बेचैन रहा आरोपी रंगनाथन, बढ़ गया था बीपी-शुगर, निगरानी के लिए भारी पुलिस बल तैनात

Chhindwara Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा जिले में 21 बच्चों की मौत के मामले में एसआइटी की जांच ने तेजी पकड़ ली है। रिमांड के दौरान रंगनाथन को परासिया थाने में रखा गया। रंगनाथन की रात बेचैनी भरी रही। खाने में दाल-चावल दिया गया। रातभर करवटें बदलता रहा।

less than 1 minute read

छिंदवाड़ा

image

Avantika Pandey

Oct 12, 2025

Chhindwara Cough Syrup Case

Chhindwara Cough Syrup Case Ranganathan in Parasia Police Station (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Chhindwara Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा जिले में 21 बच्चों की मौत के मामले में एसआइटी की जांच ने तेजी पकड़ ली है। तमिलनाडु से पकड़े गए श्रीसन फार्मा कंपनी के संचालक रंगनाथन (75) से पूछताछ की। एसआइटी रंगनाथन को लेकर तमिलनाडु जाएगी। फैक्ट्री के दस्तावेज, रिकॉर्ड और जिम्मेदार लोगों की भूमिका जांची जाएगी। जांच का दायरा परिवार तक बढ़ सकता है। कुछ सदस्य विदेश में रहने की जानकारी सामने आई है। रिमांड के दौरान रंगनाथन(Ranganathan) को परासिया थाने में रखा गया।

बेचैनी भरी रात

शुक्रवार की रात बेचैनी भरी रही। खाने में दाल-चावल दिया गया। रातभर करवटें बदलता रहा। बीपी-शुगर लेवल बढ़ गया था। आरोपी की निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जबलपुर आइजी प्रमोद वर्मा के अनुसार दवा निर्माण और वितरण के दौरान जो भी लापरवाही सामने आएगी, उस पर कठोर कार्रवाई होगी।

इन बिंदुओं पर होगी जांच

  • जहरीले केमिकल डाई एथिलीन ग्लाइकॉल का सिरप में कैसे मिला। फैक्ट्री में कौन जिम्मेदार था।
  • सिरप तमिलनाडु से जबलपुर और वहां से छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों तक कैसे पहुंचा।
  • वितरण चेन में शामिल रिटेलर, एजेंट और मेडिकल संचालकों की भूमिका।
  • डॉक्टर्स द्वारा दवा लिखने से लेकर बच्चों को दिए जाने तक की जांच।

कई और आरोपी आएंगे सामने

एसआइटी बच्चों के परिजन के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर्स की पर्चियों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। अधिकारी मान रहे हैं कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आरोपियों की संख्या बढ़ना तय है। दवा निर्माण और वितरण चेन से जुड़े कई नए नाम सामने आ सकते हैं।

ये भी पढ़ें

छिंदवाड़ा कफ सिरफ कांड: MP में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कई जिलों में कैंडल मार्च
भोपाल
Chhindwara Cough Syrup Case
#CoughSyrupCaseमें अब तक
Chhindwara Cough Syrup Case

रातभर बेचैन रहा आरोपी रंगनाथन, बढ़ गया था बीपी-शुगर, निगरानी के लिए भारी पुलिस बल तैनात

MP News Cough Syrup Case big Update: सीएस अनुराग जैन के नेतृत्व में नई समिति गठित।

CS अनुराग की कमेटी गठित, जहरीली दवा और नशे के कारोबार पर सख्ती, बदलेगा ये सरकारी नियम भी

coldrif cough syrup death betul children critical mp news

कोल्ड्रिफ कफ सिरप: दो और बच्चों की हालत नाजुक, एक वेंटिलेटर पर, दूसरी का दिन में तीन बार हो रहा चेकअप

Digvijay Singh continued to smile at the candlelight vigil over the deaths of innocents

मासूमों की मौत पर केंडल मार्च में खिलखिलाते रहे दिग्विजय सिंह, स्वागत कराते रहे पटवारी, सिंघार

Cough Syrup Case

जहरीले कफ सिरप पर बड़ा खुलासा, केंद्र सरकार ने पहली बार सुना कंपनी का नाम, अधिकारी सन्न

फोटो सोर्स: पत्रिका

पत्रिका पड़ताल: खतरे में मासूमों की जान, इस जिले में बगैर पर्चे के मिल रहा ‘कफ सिरप’

Chhindwara Cough Syrup Case

छिंदवाड़ा कफ सिरफ कांड: MP में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कई जिलों में कैंडल मार्च

Coldrif owner arrested

21 मासूमों की जान लेने वाले रंगनाथन का BP High, दोपहर 3 बजे कोर्ट में पेशी, 5 दिन की रिमांड पर ले सकती है SIT

Cough Syrup Case

मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रहे ‘कफ सिरप’, झोलाछाप डॉक्टर अब भी सक्रिय

Cough Syrup Death Case Big Breaking

बड़ी खबर: कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को लेकर एमपी पहुंची SIT, थोड़ी देर में कोर्ट में करेगी पेश

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 11:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / रातभर बेचैन रहा आरोपी रंगनाथन, बढ़ गया था बीपी-शुगर, निगरानी के लिए भारी पुलिस बल तैनात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोल्ड्रिफ सिरप कांड में बढ़ेगी आरोपियों की लिस्ट, बच्चों की मौत पर SIT ने कसना शुरू किया शिकंजा

coldrif syrup case accused list sit investigation children deaths mp news
छिंदवाड़ा

नगर निगम में ये तकनीक से होती है डीजल चोरी…जानिए

छिंदवाड़ा

गुस्साई भीड़ चिल्लाई फांसी दो… पुलिस रिमांड में खाए दाल-चावल, बीपी-शुगर हाई, जानें कैसे कटी रंगनाथन की रात?

Coldrif Owner on remand
छिंदवाड़ा

गुस्साए लोगों ने जहरीला सिरप बनानेवाले रंगनाथन से धक्कामुक्की की-चश्मा टूटा, 10 दिन की रिमांड

Poisonous syrup company owner Ranganathan presented in court by police
छिंदवाड़ा

जहरीला कफ सिरप बनानेवाली कंपनी के मालिक की पैरवी से वकीलों ने किया इंकार

Poisonous syrup company owner Ranganathan presented in court by police
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.