कफ सिरप कांड ने गरमाई देश की सियासत, एमपी आ रहे है राहुल गांधी! अब तक 21 की मौत

Rahul Gandhi Chhindwara Visit: मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मौतों का मामला अब गरमाता जा रहा है। स्थिति ये है कि कफ सिरप पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। भाजपा जहां मामले को संभालने और सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा पर लगातार वार कर रही है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि लोकसभा से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमपी के दौरे पर आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वे यहां छिंदवाड़ा, बैतूल जिलों में उन परिवारों से मुलाकात करने आ रहे हैं, जिन परिवारों के आंगन सूने हो गए हैं। बता दें कि मामले पर कांग्रेस भाजपा पर लगातार हमलावर है, वहीं प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की बात कह रही है।