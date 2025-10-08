कफ सिरप कांड ने गरमाई देश की सियासत, एमपी आ रहे है राहुल गांधी! अब तक 21 की मौत

Rahul Gandhi MP Visit
Rahul Gandhi Chhindwara Visit: मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मौतों का मामला अब गरमाता जा रहा है। स्थिति ये है कि कफ सिरप पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। भाजपा जहां मामले को संभालने और सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा पर लगातार वार कर रही है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि लोकसभा से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमपी के दौरे पर आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वे यहां छिंदवाड़ा, बैतूल जिलों में उन परिवारों से मुलाकात करने आ रहे हैं, जिन परिवारों के आंगन सूने हो गए हैं। बता दें कि मामले पर कांग्रेस भाजपा पर लगातार हमलावर है, वहीं प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की बात कह रही है।
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल विदेश दौरे से लौट रहे हैं। वे पहले रायबरेली पहुंचेंगे, जहां हाल ही में एक दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। इसके बाद वे एमपीके छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो सकते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी है।
उधर तमिलनाडु सरकार ने भी कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है और पूरी उत्पादन यूनिट को सील कर दिया गया है। अब केंद्र की ओर से गठित एक्सपर्ट टीम पूरे मामले की जांच करेगी। 12 सदस्यीय इस टीम में स्वास्थ्य मंत्रालय, औषधि नियंत्रण संगठन (CDSCO), और राज्य स्तरीय दवा नियंत्रक शामिल हैं।
उप मुख्यमंत्री (Deputy CM) ने कहा है कि जहरीला कफ सिरफ कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी का मालिक चेन्नई में छिपा है। उसे गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की दो टीम रवाना हो चुकी है। एक टीम चेन्नई तो दूसरी तमिलनाडु के कांचीपुरम जहां कंपनी का प्लांट स्थापित है वहां जाएगी।
