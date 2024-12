MCG में विराट कोहली तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर का ये बड़ा रिकॉर्ड, नंबर-1 बनने के लिए बस करना होगा ये काम

Most Runs in MCG by Indians: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का अगला मुकाबला अब 26 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मुकाबले में विराट कोहली के पास सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। इस मैदान पर कोहली का रिकॉर्ड अच्‍छा रहा है और अब उनके पास यहां सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले भारतीय बनने का मौका है।

नई दिल्ली•Dec 22, 2024 / 11:53 am• lokesh verma

Most Runs in MCG by Indians: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का अगला मुकाबला गुरुवार 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। ये सीरीज को चौथा मुकाबला है, इससे पहले खेले गए तीन मैचों के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की नजर ही सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक बार फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस मुकाबले में विराट कोहली के पास सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। इस मैदान पर कोहली का रिकॉर्ड अच्‍छा रहा है और अब उनके पास यहां सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले भारतीय बनने का मौका है।

विराट कोहली रच सकते हैं इतिहास एमसीजी में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर टॉप पर हैं तो वहीं विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि दोनों के बीच रनों का अंतर ज्यादा नहीं है। विराट कोहली अगर मेलबर्न टेस्ट की दोनों पारियों में 134 रन बनाने में सफल होते हैं तो वह सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे। कोहली ने यहां अब तक 3 मैच की 6 पारियों में 52.66 के औसत से 316 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और दो अर्धशतक आए हैं। तीसरे पायदान पर अजिंक्य रहाणे वहीं, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने मेलबर्न में खेले 5 मैचों की 10 पारियों में 44.90 के औसत से 449 रन बनाए हैं। इस तरह सचिन और विराट के बीच अब महज 134 रनों का अंतर है। इस बार एमसीजी में विराट की नजर 134 रन बनाकर इतिहास रचने पर होगी। इस मामले में दूसरे पायदान पर अजिंक्य रहाणे हैं, जिन्होंने 3 मैच की 6 पारियों में 73.80 की लाजवाब औसत से 369 रन बनाए हैं। यह भी पढ़ें बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले आई बुरी खबर, केएल राहुल के बाद कप्तान रोहित शर्मा भी हुए चोटिल एमसीजी में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय – सचिन तेंदुलकर- 449 रन – अजिंक्य रहाणे- 369 रन – विराट कोहली- 316 रन – वीरेंद्र सहवाग- 280 रन – राहुल द्रविड़- 263 रन – सचिन तेंदुलकर- 449 रन – अजिंक्य रहाणे- 369 रन – विराट कोहली- 316 रन – वीरेंद्र सहवाग- 280 रन – राहुल द्रविड़- 263 रन