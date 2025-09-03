साइबर सुरक्षा पर अवेयरनेस वर्कशॉप, DIG बोले…जागरूकता ही है सबसे बड़ा वेपन

गोरखपुर में बुधवार को ABC पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग के हेल्प से साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्कैम अवेयरनेस वर्कशॉप आयोजित हुई। इस वर्कशॉप में क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, सोशल मीडिया स्कैम और डिजिटल सेफ्टी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
इस सेमिनार में मुख्य अतिथि DIG एस.चन्नप्पा रहे। विशेष अतिथि के रूप में SP सिटी अभिनव त्यागी, CO कैंट योगेंद्र सिंह और SHO कैंट संजय कुमार सिंह मौजूद रहे। स्कूल मैनेजर हेमंत मिश्रा, प्रिंसिपल प्रज्ञा मिश्रा और एसबीटी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन एम.एन. त्रिपाठी ने भी वर्कशॉप में हिस्सा लिया।
साइबर थाना गोरखपुर के विशेषज्ञ उपेंद्र सिंह और साइबर सेल के शशिकांत जायसवाल ने छात्रों को समझाया कि संदिग्ध लिंक, ओटीपी फ्रॉड और फेक प्रोफाइल से कैसे बचा जाए। उन्होंने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, पोर्टल www.cybercrime.gov.in, इमरजेंसी नंबर 112 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी भी साझा की।
DIG एस.चन्नाप्पा ने कहा कि डिजिटल एज जितनी सुविधाएं लाया है, उतने ही चैलेंज भी लेकर आया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सतर्क रहना ही सबसे बड़ा वेपन है। इंस्पेक्टर कैंट संजय कुमार सिंह ने कहा कि डिजिटल फ्रॉड न सिर्फ वित्तीय हानि ही नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी देता है, इसलिए हर संदिग्ध एक्टिविटी तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। करीब तीन घंटे चले इस इंटरएक्टिव सेशन में स्टूडेंट्स ने उत्साह से सवाल पूछे और एक्सपर्ट्स ने उनके सारे डाउट्स क्लियर किए। प्रोग्राम के अंत में स्कूल मैनेजर हेमंत मिश्रा ने पुलिस विभाग और साइबर एक्सपर्ट्स का धन्यवाद किया