साइबर सुरक्षा पर अवेयरनेस वर्कशॉप, DIG बोले…जागरूकता ही है सबसे बड़ा वेपन

DIG एस.चन्नाप्पा ने कहा कि डिजिटल एज जितनी सुविधाएं लाया है, उतने ही चैलेंज भी लेकर आया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सतर्क रहना ही सबसे बड़ा वेपन है। इंस्पेक्टर कैंट संजय कुमार सिंह ने कहा कि डिजिटल फ्रॉड न सिर्फ वित्तीय हानि ही नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी देता है, इसलिए हर संदिग्ध एक्टिविटी तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। करीब तीन घंटे चले इस इंटरएक्टिव सेशन में स्टूडेंट्स ने उत्साह से सवाल पूछे और एक्सपर्ट्स ने उनके सारे डाउट्स क्लियर किए। प्रोग्राम के अंत में स्कूल मैनेजर हेमंत मिश्रा ने पुलिस विभाग और साइबर एक्सपर्ट्स का धन्यवाद किया