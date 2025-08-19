Aaj Ka Kumbh Rashifal, 19 August 2025 : आज मुश्किलें होंगी दूर, कुंभ राशि वालों को मिलेगा प्यार, नीले रंग से चमकेगी किस्मत

Today Aquarius Horoscope, 19 August 2025 : मिथुन राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण कुंभ राशि वाले आमतौर पर अपने रास्ते में आने वाली छोटी-मोटी बाधाओं और कठिनाइयों के कारण निराश महसूस करते हैं। इन बाधाओं से बचने के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद आपको इनका अस्तित्व दिखाई देता है। लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको यह स्वीकार करना होगा कि जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और वर्तमान में आपका अच्छा समय हावी नहीं है। आपको बेवजह निराश होने से बचना होगा। आप शांत और धैर्यवान रहें और बिना परेशान हुए इन बुरे समय से निकलने के लिए खुद को प्रेरित करें। अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास करें और आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के बीच का समय अनुकूल है। नील रंग पहनने से आपको भाग्य को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।