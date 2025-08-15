Weekly Horoscope (17 to 23 August 2025): इस सप्ताह इन 5 राशियों को मिलेगा अप्रत्याशित धन लाभ, अगले 7 दिन बदलेंगे किस्मत

Weekly Horoscope 17 to 23 August 2025 : यह सप्ताह कई राशियों के लिए शुभता और सौभाग्य लेकर आया है। जहां मेष और कर्क राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, वहीं वृषभ और कन्या राशि वालों के लिए करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के बड़े अवसर इंतजार कर रहे हैं। सिंह राशि वालों को भी इस सप्ताह सेहत, संबंध और कामकाज में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरी ओर, मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी, खासकर पैसों के लेन-देन और दूसरों पर भरोसा करने के मामले में। कुल मिलाकर, यह सप्ताह कई राशियों के लिए सफलता, आर्थिक लाभ और रिश्तों में मधुरता लाने वाला साबित होगा। ज्योतिष डॉ. अनीष व्यास से जानिए इस सप्ताह मेष से लेकर कन्या राशि तक कैसा रहेगा राशिफल। (Saptahik Rashifal 17 to 23 August 2025)