Weekly Horoscope (17 to 23 August 2025): इस सप्ताह इन 5 राशियों को मिलेगा अप्रत्याशित धन लाभ, अगले 7 दिन बदलेंगे किस्मत

Weekly Horoscope 17 to 23 August 2025 : यह सप्ताह कई राशियों के लिए शुभता और सौभाग्य लेकर आया है। जहां मेष और कर्क राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, वहीं वृषभ और कन्या राशि वालों के लिए करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के बड़े अवसर इंतजार कर रहे हैं। सिंह राशि वालों को भी इस सप्ताह सेहत, संबंध और कामकाज में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरी ओर, मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी, खासकर पैसों के लेन-देन और दूसरों पर भरोसा करने के मामले में। कुल मिलाकर, यह सप्ताह कई राशियों के लिए सफलता, आर्थिक लाभ और रिश्तों में मधुरता लाने वाला साबित होगा। ज्योतिष डॉ. अनीष व्यास से जानिए इस सप्ताह मेष से लेकर कन्या राशि तक कैसा रहेगा राशिफल। (Saptahik Rashifal 17 to 23 August 2025)
मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भी शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है लेकिन गुडलक को अधिक से अधिक हासिल करने के लिए आपको जोश में आकर होश खोने से बचना चाहिए। मेष राशि के जातकों को अपने काम बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए।
करियर और कारोबार : नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में अचानक से लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलने के योग बनेंगे।
आर्थिक लाभ : आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में खासा लाभ होगा। व्यवसाय को विस्तार देने की योजना फलीभूत होती हुई नजर आएगी।भूमि-भवन एवं पैतृक संपत्ति से जुड़े कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। छात्रों को उनके परिश्रम का फल प्राप्त होगा।
रिश्ते-नाते : सप्ताह के उत्तरार्ध में आप घर-परिवार से जुड़े किसी मसले को लेकर अहम निर्णय ले सकते हैं। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। सहोदर भाई-बहनों एवं अन्य परिजनों के साथ रिश्ते सामान्य बने रहेंगे।
लव लाइफ : लव लाइफ में आ रही परेशानियां दूर होंगी। वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। मेष राशि के जातकों को पिता की ओर से विशेष सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
करियर और कारोबार : वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के बड़े अवसर हाथ लग सकते हैं। आपको मेहनत और प्रयास का पूरा फल प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से किसी विषय को लेकर बड़ा निर्णय लेने को सोच रहे थे तो अब समय आ गया है कि अपने कदम आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि परिस्थितियां आपके अनुकूल रहने वाली हैं। सप्ताह की शुरुआत में भले ही आपको कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन उत्तरार्ध तक चीजें आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल होती नजर आएंगी। जीवन की उठापटक के बीच आपके पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर आपके कार्य की तारीफ करेंगे।
सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष की मदद से लंबे समय से अटका काम पूरा होने पर मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान करियर-कारोबार में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। धन-संपत्ति का लाभ होगा। संचित धन में वृद्धि होगी।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। परिवार के साथ धार्मिक-मांगलिक कार्यों में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त होगा।
लव लाइफ : प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। संतान पक्ष की तरफ से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें।
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको दूसरों पर आंख मूंदकर विश्वास करने से बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान और अपमान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछेक बड़ी जिम्मेदारी सिर पर आ सकती है। जिसे निभाने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा।
स्वास्थ्य : सेहत की दृष्टि से यह समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। ऐसे में इस दौरान अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह के मध्य में धन का लेनदेन करने में विशेष सावधानी बरतें और किसी योजना पर खूब सोच-समझकर निवेश करें।
नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही से बचते हुए अपना कार्य पूरे मनोयोग से करना चाहिए। इस सप्ताह जीवनसाथी के साथ किसी विषय विशेष को लेकर मतभेद होने की आशंका बनी रहेगी। चीजों को विवाद की बजाय संवाद के जरिए सुलझाना आपके लिए बेहतर रहेगा।
लव लाइफ : प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और पार्टनर पर अपनी इच्छाओं को लादने की गलती भूलकर न करें। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सामाजिक मान-प्रतिष्ठा के प्रति अधिक सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी।
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किस्मत का साथ मिलने पर आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। जिससे आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और उर्जा देखने को मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी। जिसकी मदद से लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप बीते कुछ समय से आप आर्थिक समस्याओं को लेकर चिंतित थे तो इस सप्ताह उसका समाधान निकल आएगा।
आर्थिक लाभ : सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक कहीं से धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कहीं ज्यादा शुभता एवं लाभ लिए रहने वाला रहेगा। इस दौरान आपको कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। इस दौरान लंबे समय बाद पुराने मित्रों और परिजनों से मुलाकात संभव है। आत्मीयजनों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे।
लव लाइफ : जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
आर्थिक लाभ : सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सेहत, संबंध और कामकाज की दृष्टि से शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से होगी। यदि आप लंबे समय से बेरोजगार हैं तो इस सप्ताह आपको मनचाहा काम मिल सकता है। आप जीवन में आने वाले शुभ अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। यह सप्ताह विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। उनके लिए विशेष लाभ के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। व्यवसाय में अनुकूलता बनी रहेगी।
करियर और कारोबार : सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी व्यक्ति अथवा योजना में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी। आपको पुरस्कार स्वरूप अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। राजनीति एवं समाजसेवा से जुड़े लोगों की लोकप्रियता में वृद्धि होगी। लोगों के बीच आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। इस सप्ताह आप घर-परिवार से जुड़े मसलों को हल खोजने में आप कामयाब होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी।
लव लाइफ : प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। जीवनसाथी के साथ पिकनिक-पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
करियर-कारोबार : कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले कहीं ज्यादा शुभता एवं लाभ लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपने कामकाज आदि को लेकर अधिक सक्रिय और उर्जावान बने रहेंगे। इस दौरान आपका पूरा फोकस अपने करियर-कारोबार को आगे बढ़ाने पर रहेगा। साझेदारी में व्यवसाय करने वालों के लिए समय शुभ है। उनके लिए सकारात्मक बदलाव की संभावना बन रही है। कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी।
धन-लाभ : सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको कार्य विशेष में बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा अथवा विदेश में करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस संबंध में शुभ समाचार मिल सकता है। लंबे से अटके हुए कार्यों में गति आएगी। धन-संपत्ति का लाभ होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में नई योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। छात्रों को उनके परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। सुख-सुविधा में बढ़ोत्तरी होगी।
लव लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सुखद रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। ससुराल पक्ष से विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी।
उपाय: "ॐ क्लीं कृष्णाय नमः" मंत्र का जप करें।