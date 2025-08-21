Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 August 2025 : गुरु पुष्य और अमृतसिद्धि योग का असर, कुंभ वालों को निवेश से मिलेगा शानदार मुनाफा

आज का कुंभ राशिफल 21 अगस्त 2025 : कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास साबित हो सकता है। कर्क राशि में चंद्रमा की उपस्थिति और अमृतसिद्धि, गुरु पुष्य तथा सर्वार्थसिद्धि योग का महासंयोग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आर्थिक मोर्चे पर शुभ समाचार मिलने की संभावना है हालांकि मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 21, 2025

Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 August 2025 
Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 August 2025  (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Today Aquarius Horoscope 21 August 2025 : कर्क राशि में चंद्रमा की उपस्थिति और अमृतसिद्धि, गुरु पुष्य और सर्वार्थसिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। आज कुंभ वालों को रूपये पैसे के मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। पहले किए गए समझदारी भरे निवेश अब मुनाफा देंगे और इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लेकिन आज आप तनावग्रस्त और निराश महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप एक साथ कई दिशाओं में खिंचे जा रहे हैं। इससे आज आपके मन में असंतोष की भावना पैदा हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी सभी प्रमुख जिम्मेदारियों को पूरा करना सुनिश्चित करें तो आप दिन को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। चीजें आपकी अपेक्षा से जल्दी सुलझ जाएंगी। सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए लाल रंग पहनें। शाम 4:30 से 6 बजे के बीच का समय किसी भी जरुरी काम को निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

आज का आर्थिक कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal​ Financial)

आज आपको अपने आर्थिक पक्ष में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। अतीत में सोच-समझकर किए गए निवेशों से आपको अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आप किसी खास प्रोजेक्ट को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और आखिरकार आपको सफलता जरूर मिलेगी। भाग्य के इस बदलाव से आपको छोटे और बड़े दोनों ही तरह से लाभ होगा और आज आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको पूरा फायदा होगा।

आज का करियर कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Career )

लंबे समय से चली आ रही कुछ समस्याओं के सुलझने से काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। आखिरकार आपको कुछ राहत मिलेगी। उच्च पदों पर बैठे लोगों का सहयोग मिलेगा और आपके रुके हुए काम जल्दी पूरे होंगे। इस अवसर का लाभ उठाकर अपने सभी कागजी काम निपटा लें और अपने दस्तावेज़ व्यवस्थित कर लें। इससे आपका काम सुचारू रूप से चलेगा और आपकी छवि भी अच्छी बनेगी।

आज का लव कुंभ राशिफल (Aaj ka Kumbh Rashifal Love)

आज आपको अपने ईमेल बॉक्स या फोन पर कोई सरप्राइज मिल सकता है क्योंकि कोई नया दोस्त आपके लिए अपनी दबी हुई रोमांटिक भावनाओं का इजहार कर सकता है। ज्यादा हैरान न हों, बल्कि इस खबर को सहानुभूति और खुले दिल से स्वीकार करें। इस रिश्ते की संभावनाएं उज्ज्वल हैं, तो क्यों न देखें कि यह आपको कहां ले जा सकता है।

आज का स्वास्थ्य कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Health)

आज का राशिफल

राशिफल

