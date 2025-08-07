7 अगस्त 2025,

राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 August 2025 : 7 अगस्त को धनु राशि में चंद्रमा लाएगा नई ऊर्जा, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता 

Kumbh Rashifal 7 August 2025 : आज आप करियर और जीवन लक्ष्यों के प्रति ऊर्जावान रहेंगे। नई नौकरी या इंटरव्यू से शुभ समाचार मिल सकता है। शाम 4:15 से 5:00 बजे का समय सबसे शुभ है। सौभाग्य के लिए बैंगनी रंग पहनें।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 07, 2025

Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 August 2025

Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 August 2025 : आज आप अपने जीवन और करियर के लक्ष्यों को लेकर एक नई ऊर्जा से भरे हुए हैं। जैसे ही चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेगा आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए और भी ज़्यादा दृढ़-निश्चयी हो जाएंगे। यह समय है अपने सपनों को ऊंची उड़ान देने का। आज ही अपने लक्ष्यों को तय करें और उन्हें पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। आप जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं दोस्त, परिवार, पैसा, शोहरत, और सफलता और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करें।

याद रखें, रास्ते में आपको अपनी उम्मीदों को बदलना पड़ सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने सपनों से समझौता करना पड़े। आपके लिए शाम 4:15 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच का समय सबसे शुभ है। इस दौरान आप कोई भी जरूरी काम शुरू कर सकते हैं। शुभता को आकर्षित करने के लिए, बैंगनी रंग के कपड़े पहनें। यह रंग आपके जीवन में सौभाग्य और सकारात्मकता लाएगा।

Tarot Rashifal 7 August 2025 : आज सावन की त्रयोदशी पर शनि-चंद्रमा का संयोग, इन 3 राशियों की किस्मत पलटेगी
Tarot Rashifal 7 August 2025

आज का कुंभ राशिफल आर्थिक स्थिति (Aaj Ka Kumbh Rashifal Financial)

अगर आप यात्रा से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सतर्क रहें और किसी भी नए मौके को हाथ से जाने न दें। आज आपको अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है।

आज का कुंभ राशिफल करियर (Aaj Ka Kumbh Rashifal Career)

अगर आपने हाल ही में किसी नई नौकरी के लिए आवेदन किया है तो आज आपको इंटरव्यू या कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं और अपना बेस्ट प्रदर्शन करें। आपको कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं लेकिन विश्वास रखें यह फैसला आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगा।

आज का कुंभ राशिफल लव लाइफ (Aaj Ka Kumbh Rashifal Love)

आज का दिन आप और आपके साथी के लिए बेहद खास है। लंबे समय बाद आपको साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। यह रात आपके प्यार को और गहरा करेगी और आप एक-दूसरे के साथ खूबसूरत, यादगार पल बिताएंगे।

आज का कुंभ राशिफल स्वास्थ्य (Aaj Ka Health Rashifal Kumbh)

अगर आपको लगातार बुरे सपने आ रहे हैं और आपकी नींद बार-बार खुल रही है तो इसके पीछे कोई न कोई वजह हो सकती है। इसे नजरअंदाज न करें।

Monthly Horoscope August 2025 : सूर्य का सिंह में गोचर, अगस्त 2025 में इन राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की के द्वार
Monthly Horoscope August 2025

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Updated on:

06 Aug 2025 05:24 pm

Published on:

07 Aug 2025 04:00 am

Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 August 2025 : 7 अगस्त को धनु राशि में चंद्रमा लाएगा नई ऊर्जा, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता 

