Aaj Ka Kumbh Rashifal, 9 August 2025 : कुंभ राशि वालों की 9 अगस्त को लगेगी लॉटरी! विदेश से आ सकता ऑफर, काला रंग लाएगा किस्मत

सभी समय-सीमाओं को पूरा करते हुए प्रसन्न मन से अपना काम करने से बेहतर कुछ नहीं है। इस भावना में बह जाने की भूल न करें। इसके बजाय काम पर अपने समय और ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करें और उसके बाद अपने परिवार के साथ आराम के घंटे बिताएं। सुबह 9:20 से 10:00 बजे के बीच का समय आपके लिए खास है, तो कोशिश करें कि अपनी जरूरी काम इसी वक्त निपटा लें। आज आपका लकी कलर काला है, तो इसे पहनना या अपने पास रखना शुभ रहेगा।