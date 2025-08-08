8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Weekly Horoscope (10 to 16 August 2025): मेष, वृषभ और कर्क के लिए उतार-चढ़ाव, मिथुन को मिलेगी बड़ी सफलता, साप्ताहिक भविष्यफल

Weekly Horoscope (10 to 16 August 2025) : ज्योतिष डॉ. अनीष व्यास के अनुसार 10 से 16 अगस्त 2025 तक का यह सप्ताह मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों के लिए मिला-जुला रहेगा।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 08, 2025

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope

Weekly Horoscope (10 to 16 August 2025) : 10 अगस्त से शुरू होने वाला नया सप्ताह मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों के जातकों के लिए मिला-जुला रहने वाला है। मेष राशि वालों को करियर और कारोबार में सावधान रहना होगा, क्योंकि लापरवाही से नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, जहां कार्यक्षेत्र और पारिवारिक मामलों में तनाव देखने को मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में तरक्की के अच्छे अवसर मिलेंगे। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह मिश्रित परिणाम मिलेंगे। आपको अपने प्रयासों का फल कम मिल सकता है और यात्राएं थकाऊ साबित हो सकती हैं। सिंह राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बाद में चीजें बेहतर होंगी। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि करियर और निजी जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ज्योतिष डा. अनीष व्यास से जानिए 10 से 16 अगस्त 2025 तक मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा सप्ताह।

साप्ताहिक राशिफल मेष राशि (Weekly Horoscope Aries)

करियर और कारोबार : मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह संभलकर चलने का संकेत दे रहा है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से बचना होगा अन्यथा आपको नुकसान और अपमान दोनों झेलना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। यदि आप टारगेट ओरिएंटेड जॉब करते हैं तो आप पर उसे पूरा करने का बड़ा दबाव बना रहेगा। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कारोबार में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Monthly Horoscope August 2025 : सूर्य का सिंह में गोचर, अगस्त 2025 में इन राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की के द्वार
राशिफल
Monthly Horoscope August 2025

सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके सामने जरा ज्यादा चुनौतियां रह सकती हैं। हालांकि सुखद पहलू यह है कि ऐसे समय में आपके शुभचिंतक आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं और धन का लेनदेन सावधानी और समझदारी के साथ करें।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी बड़े-बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अनबन हो सकती है। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के इस सप्ताह हर चीज को अपने मान-सम्मान से जोड़ने की बजाय इग्नोर करना होगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल वृषभ राशि (Weekly Horoscope Taurus)

करियर और कारोबार : वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपनी प्लानिंग में चाहे-अनचाहे बदलाव करने पड़ सकते हैं। इस दौरान न सिर्फ कार्यक्षेत्र और कारोबार से जुड़े बल्कि घरेलू मसलों को लेकर आपको तनाव बना रहेगा। चीजों को पटरी पर लाने के लिए आपको न सिर्फ अपनी आदतों बल्कि मानसिकता में भी बदलाव लाने की जरूरत रहेगी। मनचाही सफलता पाने के लिए आपको प्राथमिकता के अनुसार काम करना होगा।

सप्ताह के मध्य में भूमि-भवन से जुड़े विवाद के कारण अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपनी आजीविका के क्षेत्र में कोई नया प्रयोग करने से बचना चाहिए अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह लोगों को मिलाकर चलना उचित रहेगा।

धन-लाभ : सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से आने वाले कुछ बड़े खर्च आपके बने बनाए बजट को गड़बड़ा सकते हैं। इस दौरान आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर भी अचानक से निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का खूब ख्याल रखें।

लव-लाइफ : रिश्ते-नाते को बेहतर बनाने के लिए स्वजनों की भावनाओं की कद्र करें तथा उनके साथ संवाद बनाए रखें। प्रेम संबंध में यदि कोई गलतफहमी पैदा हो गई है तो उसे संवाद से दूर करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए छोटी-मोटी बातों पर रिएक्ट करने से बचें। रिश्तों की उलझी डोर को सावधानी से सुलझाएं और बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सावधानी के साथ करें। मौसमी बीमारी के प्रति खूब सतर्क रहें।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि (Weekly Horoscope Gemini)

करियर और कारोबार : मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। अटके हुए कार्यों में गति आएगी। इस सप्ताह आप अपने करियर और कारोबार दोनों को ही आगे बढ़ाने के लिए काफी प्रयासरत रहने वाले हैं। खास बात यह कि आपको इस दिशा में अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में असंभव से लगने वाले कार्य भी इष्ट-मित्रों की मदद से पूरे हो जाएंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से कूल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी। विशिष्ट पद की प्राप्ति अथवा बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों में आ सकती है।

धन-लाभ : सप्ताह के मध्य में सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को नई साझेदारी स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से भूमि-भवन आदि के क्रय अथवा विक्रय की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी दैनिक आय बढ़ेगी। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है।

लव-लाइफ : यदि आप लंबे समय से अकेले थे और आपको सच्चे प्यार की तलाश थी तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी जिंदगी में मनचाहे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है अथवा आपके रिश्ते की बात किसी सुयोग्य व्यक्ति के साथ चल सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध मजबूत होंगे और उसमें पूरे सप्ताह मिठास बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि नजरंदाज कर दें तो सेहत भी सामान्य रहने वाली है।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि (Weekly Horoscope Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि आपके द्वारा किये गये प्रयास या फिर परिश्रम का आपको कम फल प्राप्त हो रहा है। स्वजनों के सहयोग और समर्थन को लेकर भी आप इस सप्ताह थोड़ा कम संतुष्ट रहेंगे।

करियर-कारोबार : सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कुछ कम फलदायी साबित होगी। जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा।

स्वास्थ्य : सप्ताह के मध्य में आपको मौसमी बीमारी के प्रति सचेत रहने की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खानपान का ख्याल रखें तथा किसी भी शारीरिक समस्या को इग्नोर न करें अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं।

यदि आप परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आपको मनचाहे परिणाम के लिए अथक परिश्रम और प्रयास करना होगा। नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने विरोधियों से सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान वे आपके कामकाज में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है।

लव -लाइफ : उतार-चढ़ाव भरे इस कठिन समय में आपको अपने और पराए के बीच फर्क जानने को मिल जाएगा। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो मित्रों की मदद से अपने परिजन का आशीर्वाद पाने में कामयाब हो जाएंगे। स्वयं के साथ जीवनसाथी की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है।

उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि (Weekly Horoscope Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत भले ही थोड़ी उतार-चढ़ाव भरी रहने वाली हो लेकिन उत्तरार्ध तक चीजें एक बार फिर पटरी पर लौटती हुई नजर आएंगी। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह यदि किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिले तो निराश होने की बजाय लगातार उस दिशा में प्रयास करते रहना उचित रहेगा।

करियर और कारोबार : सप्ताह के पूर्वार्ध में आप अपने करियर और कारोबार को लेकर अधिक व्यस्त रहने वाले हैं। इस दौरान आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिसे पूरा करने के लिए आपको उधार तक लेना पड़ सकता है। इस दौरान आपको कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में आप अपने करियर अथवा कारोबार में पूर्व में की गई गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे और खास बात यह कि इसका आपको सकारात्मक परिणाम भी सप्ताह के उत्तरार्ध में देखने को मिलेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से निजी जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान खोजने में आप कामयाब हो सकते हैं। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

लव-लाइफ : सप्ताह के मध्य में आपका परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकता है, जिसके चलते आप कुछ लोगों से उचित दूरी बना लेंगे। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। कठिन समय में लव पार्टनर आपका संबल बनेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाने के लिए आप दूसरों के उपर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा नरम रहेगा। ऐसे में खानपान और दिनचर्या का पूरा ख्याल रखें।

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कन्या (Weekly Horoscope Virgo)

करियर-कारोबार : कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर-कारोबार से लेकर निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं घेरे रहने वाली हैं। जिनका सामना आपको बड़ी सूझबूझ और धैर्य से करना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके कामकाज में परेशानियां आती हुई नजर आएंगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से सहयोग और समर्थन और सहयोग भी बामुश्किल मिल पाएगा। इस दौरान आपके विरोधी आपकी किसी भी नई शुरुआत को परवान नहीं चढ़ने देंगे।

कन्या राशि के जातकों को सप्ताह के पूर्वार्ध में आवेश में आकर या फिर जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह ऐसी गलती करने से बचना होगा जो उनके दामन में दाग लगाने का कारण बन जाए। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे आपको इससे जुड़े शुभ समाचार प्राप्ति के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।

सप्ताह के उत्तरार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए थोड़ा कठिनाई भरा रहेगा। इस दौरान उनका अनचाही जगह पर तबादला या फिर अनचाहा कार्य सौंपा जा सकता है। इस दौरान आपके संसाधनों की कमी रहेगी लेकिन फिर भी आप बड़ी महत्वकांक्षाएं पाले रहेंगे। कन्या राशि के जातक इस दौरान किसी से ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना उन्हें भविष्य में कठिन साबित हो।

लव-लाइफ : प्रेम और आकर्षण में अंतर होता है, कन्या राशि के जातकों को इसे अच्छी तरह से समझना होगा। पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और बेवजह उसका प्रदर्शन करने से बचें।

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल

weekly horoscope

Published on:

08 Aug 2025 11:25 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Horoscope (10 to 16 August 2025): मेष, वृषभ और कर्क के लिए उतार-चढ़ाव, मिथुन को मिलेगी बड़ी सफलता, साप्ताहिक भविष्यफल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.