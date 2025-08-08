Weekly Horoscope (10 to 16 August 2025): मेष, वृषभ और कर्क के लिए उतार-चढ़ाव, मिथुन को मिलेगी बड़ी सफलता, साप्ताहिक भविष्यफल

Weekly Horoscope (10 to 16 August 2025) : 10 अगस्त से शुरू होने वाला नया सप्ताह मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों के जातकों के लिए मिला-जुला रहने वाला है। मेष राशि वालों को करियर और कारोबार में सावधान रहना होगा, क्योंकि लापरवाही से नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, जहां कार्यक्षेत्र और पारिवारिक मामलों में तनाव देखने को मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में तरक्की के अच्छे अवसर मिलेंगे। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह मिश्रित परिणाम मिलेंगे। आपको अपने प्रयासों का फल कम मिल सकता है और यात्राएं थकाऊ साबित हो सकती हैं। सिंह राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बाद में चीजें बेहतर होंगी। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि करियर और निजी जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ज्योतिष डा. अनीष व्यास से जानिए 10 से 16 अगस्त 2025 तक मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा सप्ताह।