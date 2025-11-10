आज का राशिफल 10 नवंबर 2025 : गजकेसरी योग का महालाभ, जानिए मेष से मीन तक किसका दिन रहेगा भाग्यशाली

Aaj Ka Rashifal 10 November 2025 : 10 नवंबर 2025 का राशिफल: आज 9 नवंबर 2025, रविवार का दिन सभी राशियों के लिए विशेष है। चंद्रमा का गोचर तृतीय भाव में होकर गुरु के साथ गजकेसरी योग बना रहा है, जो कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ और कुछ के लिए सतर्कता का संकेत दे रहा है। जहां मेष और मिथुन राशि के जातकों को आज आर्थिक व कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं, वहीं सिंह और तुला राशि वालों को संयम और वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता है। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य डॉ. अल्पना मिश्रा से आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) जिसमें शामिल हैं आपकी राशि के लिए शुभ रंग, शुभ अंक, प्रेम, स्वास्थ्य, करियर और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत।