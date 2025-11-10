Patrika LogoSwitch to English

आज का राशिफल 10 नवंबर 2025 : गजकेसरी योग का महालाभ, जानिए मेष से मीन तक किसका दिन रहेगा भाग्यशाली

आज का राशिफल 10 नवंबर 2025 (Aaj Ka Rashifal 10 November 2025): मेष राशि के लिए शुभ योग, वृषभ को धनलाभ, मिथुन को सफलता, सिंह को संयम की जरूरत। जानिए सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल, शुभ रंग, अंक और आज के उपाय।

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Dr. Alpana Mishra

Nov 10, 2025

Aaj Ka Rashifal 10 November 2025

Aaj Ka Rashifal 10 November 2025

Aaj Ka Rashifal 10 November 2025 : 10 नवंबर 2025 का राशिफल: आज 9 नवंबर 2025, रविवार का दिन सभी राशियों के लिए विशेष है। चंद्रमा का गोचर तृतीय भाव में होकर गुरु के साथ गजकेसरी योग बना रहा है, जो कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ और कुछ के लिए सतर्कता का संकेत दे रहा है। जहां मेष और मिथुन राशि के जातकों को आज आर्थिक व कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं, वहीं सिंह और तुला राशि वालों को संयम और वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता है। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य डॉ. अल्पना मिश्रा से आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) जिसमें शामिल हैं आपकी राशि के लिए शुभ रंग, शुभ अंक, प्रेम, स्वास्थ्य, करियर और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत।

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Mesh Rashifal)

आज मेष राशि के जातकों को लिए राशि चंद्र तृतीय में रहते हुए शुभ योग का चंद्र-गुरु का गजकेसरी योग बना है। जो प्रॉपर्टी सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम है। स्वास्थ्य खराब रह सकता है। व्यापार के क्षेत्र में निवेश से बचें। यदि कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो दिन बेहतर है। विद्यार्थियों के लिए शुभ है। प्रेम सम्बन्धों में भी सुधार। आज कुछ ऐसा हो सकता है जो परिवर्तन ला दे सकता है।
शुभ रंग - पीला शुभ
अंक - 2
सुझाव - शिव जी की आराधना करें।

आज का वृषभ राशिफल (Aaj ka Vrishabh Rashifal)

आज दोपहर से कुछ सुखद यात्राएं लाभ भी दें सकती हैं। माता और मन को विशेष ध्यान रखें। धन की दृष्टि से भी दिन अत्यन्त शुभ है। वाणी दाम्पत्य के जीवन झगड़े का कारण बन सकती है अतः बोलने में ध्यान रखें। प्रेम सम्बन्ध मधुर, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
शुभ रंग - सफेद
शुभ अंक - 20
सुझाव - जल्दबाजी से बचें

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज मिथुन राशि के जातकों के लिए उनकी वाणी ही उनके धन आगमन का माध्यम बनेगी। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। शत्रु नतमस्तक होंगे। पिता का साथ जीवन को नयी ऊर्जा देगा। शेयर से लाभ। गर्भवती स्त्रियों स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। व्यापार में उन्नति और नये अवसर प्राप्त होंगे।
शुभ रंग - हल्का हरा
शुभ अंक - 1
सुझाव - समय का सदुपयोग करें।

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

दोपहर के बाद का समय हर दृष्टि से शुभफल देगा। सन्तान से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। वाहन और वाणी दोनों ही सावधान रहकर चलाएं अन्यथा काम बिगाड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। प्रेम सम्बन्धों में मिठास बनी रहेगी। मिर्ची मसालेदार भोजन से दूर रहें। शिक्षा में पुरस्कार प्राप्ति के मार्ग हैं।
शुभ रंग - सफेद व क्रीम
शुभ अंक - 4
सुझाव - वाणी पर नियंत्रण रखें।

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

धन लाभ से जुड़े कोई भी निर्णय लेने हो तो दोपहर तक ही ले अन्यथा हानि हो सकती है। आज किए गेट फैसले पुरे माह लाभ देंगे। परिवार में वाद-विवाद से बचें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा परन्तु पेट का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में विवाद, प्रेम सम्बन्ध मधुर।
शुभ रंग - नारंगी
शुभ अंक - 10
सुझाव - क्रोध पर नियंत्रण

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

घर-परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है एवं किसी शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। व्यापारी वर्ग के लिए दिन बहुत ही शुभ फलदायी है। दाम्पत्य जीवन सुखद, स्वास्थ्य में गले और पेट का ध्यान रखें। शिक्षा उत्तम।
शुभ रंग - क्रीम
शुभ अंक - 3
सुझाव - पैतृक सम्पत्ति में विवाद से बचें।

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

छोटी-छोटी यात्राएं शाम होते-होते एक बड़ा लाभ दे सकती है, विशेष रूप से यदि दिन की शुरुआत मंदिर जाने से की जाए। प्रेम सम्बन्धों में तनाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा। पढ़ने में मन नहीं लगेगा। गले का विशेष ध्यान रखें। शेयर मार्केट या किसी को उधार देने से बचें।
शुभ रंग - हरा
शुभ अंक - 7
सुझाव - किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें।

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

शाम होते-होते सुबह जो मन अशांत था, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। कर्मक्षेत्र में बदलाव के आसार हैं। सरकारी क्षेत्र में कुछ नुकसान हो सकता है। व्यायाम से स्वास्थ्य में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा।
शुभ रंग - लाल
शुभ अंक - 1
सुझाव - अपने सीनियर से उलझने से बचें।

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

दिन शुभ है परन्तु आज जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हों दोपहर तक ले लें। परिवार की जिम्मेदारियां तनाव का कारण बन सकती है। यात्रा से लाभ होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन का निवेश अवश्य करें। प्रेम सम्बन्धों में तनाव, शिक्षा उत्तम।
शुभ रंग - काला
शुभ अंक - 10
सुझाव - यात्रा करते समय सतर्क रहें।

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आलस्य से बचें। सरकार और सीनियर के साथ अच्छा बर्ताव लाभ देगा। किसी सरकारी काम में मुनाफा होगा। धन का निवेश व्यापारी वर्ग के लिए लाभदायक है। वाहन सावधानी से चलाएं। दाम्पत्य जीवन खुशहाल, प्रेम सम्बन्ध मधुर।
शुभ रंग - सुनहरा
शुभ अंक - 5
सुझाव - खान-पान में परहेज

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज ऋण लेने से बचें। सही दिशा में किया गया परिश्रम लाभ देगा। पेट का विशेष ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहेगा। गले में इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेम विवाह के लिए दिन शुभ है।
शुभ रंग - पीला
शुभ अंक - 1
सुझाव - घमंड से दूर रहें।

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि वालों को सन्तान की तरक्की के संकेत हैं। प्रापर्टी से लाभ, घर दुकान में शुभ कार्य का आयोजन करने के लिए समय अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य और ध्यान रखें। प्रेम सम्बन्धों की दृष्टि से भी दिन अच्छा है।
शुभ रंग - सफेद
शुभ अंक - 4
सुझाव - आज प्रापर्टी से संबंधित या संतान के निर्णय कल पर मत टालें।

