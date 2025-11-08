Patrika LogoSwitch to English

Weekly Horoscope : सूर्य-गुरु-बुध के वक्री होने से इन 4 राशियों को मिल सकता है बड़ा धन-लाभ, जानें इस सप्ताह का हर राशि पर असर

Weekly Horoscope 9 to 15 November 2025 : 9 से 15 नवंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल: सूर्य, बुध और गुरु के वक्री होने से कुछ राशियों को सफलता तो कुछ को सावधानी की जरूरत। जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल। (Saptahik Rashifal)

6 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Nov 08, 2025

Weekly Horoscope 9 to 15 November 2025

Weekly Horoscope 9 to 15 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल (9 से 15 नवंबर 2025) (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Horoscope 9 to 15 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल (9 से 15 नवंबर 2025) का यह समय ग्रहों के बड़े परिवर्तन लेकर आया है। इस सप्ताह एक ओर सूर्य तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, वहीं 10 नवंबर को बुध वक्री और 11 नवंबर को गुरु वक्री होंगे। इन ग्रह परिवर्तनों का सीधा असर सभी 12 राशियों के करियर, लव लाइफ, स्वास्थ्य और धन पर पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह सुनहरे अवसर लेकर आएगा तो कुछ को थोड़ा सतर्क रहना होगा। पंडित डा. अनीष व्यास से जानें इस सप्ताह कौन-सी राशियां होंगी सबसे लकी और किसे करना होगा थोड़ा सावधान रहने का प्रयास। (Saptahik Rashifal)

मेष राशि (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में कुछ निजी समस्याएं घेरे रहेंगी। हालांकि इसी दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। ऐसे में निजी जीवन और करियर के बीच तालमेल बिठाने के लिए आपको अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करना होगा। यदि आप लंबे समय से भूमि-भवन के क्रय-विक्रय की सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपको इस दिशा में शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। मार्केटिंग, ट्रेडिंग से सम्बन्धित व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में धाक जमेगी। व्यवसाय को विस्तार करने की योजना पूरी होती हुई नजर आएगी।

सप्ताह के मध्य में महिलाओं का अधिकांश समय पूजा-पाठ में बीतेगा। इस दौरान तीर्थाटन पर भी निकल सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। इस दौरान आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपका पाचन तंत्र भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में खान-पान और अपनी दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें।

लव-लाइफ : इस सप्ताह आपकी अपने लव पार्टनर के साथ के अच्छा तालमेल रहने वाला है। आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। माता-पिता की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के अंत में संतानपक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ राशि (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में मिलेजुले फल प्राप्त होंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। आपके कामकाज में बदलाव या फिर आपके सिर पर अतिरिक्त कार्य का बोझ आ सकता है। इस दौरान आपको अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा और आज का काम कल पर टालने की आदत से बचना होगा, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल न करें अन्यथा बना-बनाया काम बिगड़ सकता है और आप अपने बॉस के गुस्से के शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपको किसी से उलझने की बजाय लोगों को मिलाजुला कर काम करने की आवश्यकता रहेगी।

व्यावासायिक दृष्टि से यह सप्ताह का पूर्वार्ध आपके लिए साधारण जाएगा, लेकिन उत्तरार्ध में आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि इस दौरान आपके जीवन में आय के मुकाबले खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। वृषभ राशि के लोगों का मन इस दौरान घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर भी चिंंतित रहेगा।

लव-लाइफ : इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। किसी भी सूरत में अपने लव पार्टनर का विश्वास न खोएं अन्यथा बनी बात बिगड़ भी सकती है। सुखी दांपत्य जीवन के लिए अपने जीवनसाथी की भावनाओं की अनदेखी न करें।

उपाय: श्रीसूक्त का पाठ करें।

मिथुन राशि (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए न सिर्फ अपने सहयोगियों बल्कि विरोधियों को भी मिलाजुला कर चलना बेहतर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके जीवन की प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं बदल जाएंगी। इस दौरान आपकी जीवनशैली में खासा बदलाव देखने को मिलेगा और चीजों को आप एक अलग ढंग से करने की सोचेंगे।

सप्ताह के मध्य में कामकाजी महिलाओं को अपने घर और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। इस दौरान आपके घर के किसी प्रिय सदस्य की सेहत भी चिंता का विषय बनेगी। साथ ही साथ भूमि-भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए भी आपको भाग-दौड़ करनी पड़ सकती है। इन सभी परेशानियों के बीच आपके मित्र काफी मददगार साबित होंगे, जिनकी मदद से आप समस्याओं को सुलझाने में काफी हद तक सफल साबित होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचने की आवश्यकता रहेगी।

लव-लाइफ : प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस सप्ताह आपको लव पार्टनर से मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। संतान पक्ष से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मन चिंतित रहेगा। हालांकि तमाम तरह की कठिनाईयों के बीच आपका जीवनसाथी आपका संबल बनेगा।

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें।

कर्क राशि (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने निजी जीवन और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर अपने कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। आपको कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से रोजी-रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो जाएगी।

व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सत्ता-सरकार से जुड़े लोग भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। इस सप्ताह आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के कारण आपकी इनकम में इजाफा होगा। छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो आपकी सेहत सामान्य रहने वाली है।

लव-लाइफ : रिश्ते नातों को लेकर आप इस सप्ताह ज्यादा संवेदनशील नजर आएंगे। अपनी तमाम तरह की व्यस्तता के बीच आपकी कोशिश अपनों के साथ अधिक समय बिताने की रहेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा।

उपाय: शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें।

सिंह राशि (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। बीते सप्ताह के मुकाबले आपको इस सप्ताह ज्यादा सफलता और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने निजी जीवन एवं कार्य से जुड़े शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। इस सप्ताह घर में जहां आपको अपने परिजन का पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा वहीं कार्यक्षेत्र में आपके अधीनस्थ अधीनस्थ आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। किसी महिला मित्र की मदद से आपको लाभप्रद योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

सप्ताह के मध्य में आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इस दौरान भूमि, भवन या वाहन संबंधी कामना पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर घर में सुख साधन बढ़ेंगे और साथ ही आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस दौरान आपका बाजार में फंसा धन आश्चर्यजनक तरीके से आसानी से निकल आएगा। पूर्व में किसी योजना में किया गया निवेश लाभ प्रदान करेगा।

सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा चिंताजनक रह सकता है। इस दौरान आपको न सिर्फ मौसमी बल्कि किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित होने का खतरा बना रहेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह तमाम तरह की चिंताओं से मुक्ति दिलाने और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी बुद्धि और विवेक से कई समस्याओं के समाधान खोजने में कामयाब होंगे। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि-भवन के विवाद दूर होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप अपनी योग्यता के बल से कार्यक्षेत्र में अपना लोहा मनवाने में कामयाब होंगे। खास बात यह भी कि आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपकी आपकी शक्ति-सामर्थ्य बढ़ जाएगी।

व्यवसाय से जुड़े लोग इस सप्ताह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा रिस्क ले सकते हैं। हालांकि स्थितियां आपके अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ा कदम उठाते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान समाजसेवा या राजनीति से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जा सकता है। उनकी लोकप्रियता समाज में बढ़ेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान की किसी बड़ी सफलता से आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

लव-लाइफ : प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। किसी के साथ हाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा।

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।

