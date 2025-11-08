Weekly Horoscope : सूर्य-गुरु-बुध के वक्री होने से इन 4 राशियों को मिल सकता है बड़ा धन-लाभ, जानें इस सप्ताह का हर राशि पर असर

वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में मिलेजुले फल प्राप्त होंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। आपके कामकाज में बदलाव या फिर आपके सिर पर अतिरिक्त कार्य का बोझ आ सकता है। इस दौरान आपको अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा और आज का काम कल पर टालने की आदत से बचना होगा, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल न करें अन्यथा बना-बनाया काम बिगड़ सकता है और आप अपने बॉस के गुस्से के शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपको किसी से उलझने की बजाय लोगों को मिलाजुला कर काम करने की आवश्यकता रहेगी।