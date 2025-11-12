आज का राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर का भविष्यफल और उपाय

Aaj Ka Rashifal 12 November 2025 : 12 नवंबर 2025 का राशिफल : 12 नवंबर 2025, बुधवार का दिन, हिंदू पंचांग के अनुसार विशेष महत्व रखता है। यह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे कालभैरव जयंती और कालाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल पर गौर करें तो आज सूर्य तुला राशि में हैं, जबकि चंद्रमा शाम 06:35 तक कर्क में रहने के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे। यह बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित है। इन खगोलीय और धार्मिक योगों के बीच, आपकी राशि के लिए यह दिन कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अल्पना मिश्रा से जानें आज के दिन का संपूर्ण राशिफल और अपनी समस्याओं के लिए सरल उपाय।