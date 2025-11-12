आज का राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर का भविष्यफल और उपाय

Aaj Ka Rashifal 12 November 2025
Aaj Ka Rashifal 12 November 2025 : 12 नवंबर 2025 का राशिफल : 12 नवंबर 2025, बुधवार का दिन, हिंदू पंचांग के अनुसार विशेष महत्व रखता है। यह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे कालभैरव जयंती और कालाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल पर गौर करें तो आज सूर्य तुला राशि में हैं, जबकि चंद्रमा शाम 06:35 तक कर्क में रहने के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे। यह बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित है। इन खगोलीय और धार्मिक योगों के बीच, आपकी राशि के लिए यह दिन कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अल्पना मिश्रा से जानें आज के दिन का संपूर्ण राशिफल और अपनी समस्याओं के लिए सरल उपाय।
मेष राशि वालों के लिये आज का दिन कुछ उठा-पटक लेकर आ रहा है। मेहनत जितनी ज्यादा करेंगे सफलता उतना ही ज्यादा कदम चूमेगी। दाम्पत्य जीवन में अहम से दूर रहें । प्रेम सम्बन्धों में सुधार। शिक्षा में प्रयास ज्यादा।
शुभ रंग - हरा
शुभ अंक- 5
सुझाव - सूर्य देव की आराधना करें ।
आपको आज अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखकर काम करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वाणी या गले की समस्या हो सकती है। मित्रों पर विश्वास काम बिगाड़ सकता है। परिवार का साथ रहेगा, दाम्पत्य जीवन खुशहाल, शिक्षा उत्तम।
शुभ रंग - क्रीम
शुभ अंक- 2
सुझाव - वाणी पर नियंत्रण
मिथुन राशि के जातकों के लिये आज का बेहतर रहेगा। धन के रास्ते खुलेंगे।मानसिक शान्ति घर में ही मिलेगी। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन अधिक मधुर हो सकता है। शिक्षा में परिश्रम ,प्रेम सम्बन्ध मधुर।
शुभ रंग- आसमानी
शुभ अंक- 6
सुझाव - मित्रों से सर्तक रहें।
आज दिन का आखिरी हिस्सा कुछ नुकसान करेगा, हो सके तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ले।आज काम के साथ भाग्य का भी बहुत भी आवश्यक होगा। दाम्पत्यजीवन में जीवनसाथी का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। शिक्षा में परिश्रम!
शुभ रंग - क्रीम
शुभ अंक- 2
सुझाव- व्यापार में निवेश ना करें
सक्रियता बढ़ानी होगी। टीमवर्क से किए गए कार्यों के परिणाम शीघ्र मिलेंगे। नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी। धार्मिक कार्यों के प्रति रूझान बढ़ेगा। ऐसे कार्यक्रमों में धन खर्च करके मानसिक संतोष अनुभव करेंगे ।
जितना परिश्रम उतना लाभ। कार्यों का पूर्ण फल मिलने का समय हो सकता है। क्षमता से बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकते हैं। विशेषज्ञों की राय से चलना फायदेमंद रहेगा। शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा लाभकारी रहेगी।
आपका भाग्य आज साठ प्रतिशत आपके साथ है। आपका कर्म और परिश्रम ही आपकी दशा निर्धारित करेंगे। स्वास्थ्य में बुखार होने की भी सम्भावना है। प्रेम सम्बन्धों में सुधार । शरीर के साथ मन की शान्ति के लिये भी प्रयास करें।
शुभ रंग - नीला
शुभ अंक- 7
सुझाव - हनुमान जी की आराधना करें।
वृश्चिक राशि के जातकों की जिद कई बार उनके नुकसान का कारण बन जाती है। इसीलिये आज आप अपने स्वभाव पर जितना ज्यादा नियंत्रण रखेंगे उतना ही लाभ आपको होगा। जीवन साथी से टकराव हो सकता है। स्वास्थ्य की भी समस्या बनी रहेंगी।
शुभ रंग- सफेद
शुभ अंक - 2
सुझाव- क्रोध पर नियंत्रण रखें।
धनु राशि के जातकों के लिए भी दिन शुभ रहने वाला है। का दिन रहने दिता. है। यात्रा भी सुखद रहेगी। करियर के मामले में मेहनत करनी पड़ेगी।व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ होताता दिखाई दे रहा है।स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे। प्रेम सम्बन्ध मधुर रहेंगे। शिक्षा में पुरुस्कार प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
शुभ रंग- सुनहरा
शुभ अंक- 10
सुझाव- जीवन साथी का ध्यान रखें
अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। कर्ज लेने से दूर रहे,मित्रों से अनबन हो सकती है। मित्रों या रिश्तेदारों से दूर ही रहे। कैरियर में सुधार। स्वास्थ्य खराब रहेगा। व्यापारी वर्ग चोरी हो सकती है,सावधान रहें । दाम्पत्य जीवन में कटुता रहेगी!शिक्षा उत्तम रहेगी।शुभ रंग - लाल
शुभ अंक- 8
सुझाव - शनि देव की आराधना करें।
भावनात्मक समस्याओं में ठहराव आएगा। तनाव को बढ़ाने से रोकना होगा। व्यर्थ के मित्रों के साथ समय बर्बाद करने से बचे। विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे। कूटनीति से काम लेना होगा।
नई साझेदारी या शुरू होने के सहयोग बना रहे हैं। अनुभवी लोगों का साथ मिलने से प्रगति तेजी से होगी। दान पुण्य आदि पर धन खर्च हो सकता है। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना होगा।
