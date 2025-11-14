आज का राशिफल 14 नवंबर 2025 : माता लक्ष्मी किन 4 राशियों पर करेंगी कृपा? जानें चंद्रमा गोचर का महा-प्रभाव

Aaj Ka Rashifal 14 November 2025 : 14 नवंबर 2025 का राशिफल : आज, मार्गशीर्ष मास के दसवें दिन, शुक्रवार को आपका दिन कैसा रहेगा? ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सूर्य देव तुला राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा (नवंबर 15) तक सिंह राशि में रहने के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर सभी 12 राशियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए आप व्रत रखकर या उनकी पूजा करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के शुभ-अशुभ समय को ध्यान में रखते हुए, अपनी राशि के अनुसार पंडित मुकेश भारद्वाज से जानें आज करियर, स्वास्थ्य, और रिश्तों के मामले में आपके लिए क्या खास है।