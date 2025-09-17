Aaj ka Rashifal 17 सितंबर 2025 : पितृ पक्ष की एकादशी का महासंयोग, वृषभ, कर्क, कन्या सहित इन 3 राशियों को मिलेगा सौभाग्य

Aaj Ka Rashifal 17 September 2025 : आज बुधवार का दिन पितृ पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। भगवान विष्णु और पितृ कृपा से कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आ रही है। वृषभ राशि की आय बढ़ेगी, राजनीति में लाभ, संतान की प्रगति। कर्क वालों को करियर में सफलता मिलेगी। कन्या वालों की आमदनी बढ़ेगी। तुला वालों का व्यापार बढ़ेगा। मकर वालों को राजनीति में लाभ, बदलाव व धन मिलेगा। कुंभ वाले गलत निवेश न करें, संतान संग समय बीतेगा, मित्रता कमजोर होगी। धनु राशि वालों का अधिकारी से मतभेद हो सकता है। मीन के लिए घर-बदलाव लाभकारी रहेगा। पं. चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों का राशिफल।