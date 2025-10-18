Aaj Ka Rashifal, 18 October 2025 : आज का राशिफल: 18 अक्टूबर को बन रहा है धन-लाभ का महासंयोग, आपकी राशि पर क्या होगा असर?

Aaj Ka Rashifal, 18 October 2025 : आज धनतेरस का शुभ दिन है, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी का प्रकट होना हुआ था। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि धन्वंतरि भगवान की पूजा से घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। 18 अक्टूबर 2025, शुक्रवार का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है? आइए जानते हैं आज का राशिफल क्या कहता है। इस दैनिक राशिफल में मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, सेहत, प्रेम और आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी दी गई है। साथ ही जानिए आज आपका लकी कलर और लकी नंबर क्या है, ताकि आप दिन की शुरुआत सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ कर सकें।