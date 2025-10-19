Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 19 October 2025 : आज का राशिफल : सिंह को सफलता, वृश्चिक-धनु को शुभ समाचार, जानिए सभी 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal, 19 October 2025 : आज का राशिफल 19 अक्टूबर 2025 पंडित जी से जानें — सिंह राशि को प्रशासनिक सफलता, वृश्चिक और धनु को पारिवारिक शुभ समाचार। मेष और तुला को खर्चों से बचने की सलाह, जबकि मिथुन और कर्क को मिलेंगे नए अवसर। जानिए आपका लकी कलर, लकी नंबर और आज का भाग्यफल।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Oct 19, 2025

Aaj Ka Rashifal 19 October 2025

Aaj Ka Rashifal 19 October 2025 : आज का राशिफल 19 अक्टूबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal, 19 October 2025 : आज का दिन कुछ राशियों के लिए प्रयासों में तेजी और नए रास्ते खुलने के संकेत दे रहा है, जबकि कुछ को धैर्य और खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है। मेष और तुला राशि वालों को ख़र्चों और फैसलों में देरी से बचने की आवश्यकता है। वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए ज्ञान के विस्तार और अतिरिक्त आय के नए स्रोत खुलने के योग हैं। कर्क और कन्या राशि वाले छोटी सफलताओं से आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और नई जिम्मेदारियां प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सिंह राशि तर्कशक्ति से विरोधियों पर हावी होगी और प्रशासनिक कार्यों में सफलता पा सकती है।

वृश्चिक और धनु राशि के लिए यह दिन पारिवारिक सहयोग, आर्थिक तनाव में कमी, और कार्यस्थल पर बदलाव के संकेत दे रहा है, जिससे वर्चस्व बढ़ेगा। मकर और कुंभ राशि वालों को वैवाहिक जीवन में तनाव को कम करने के लिए परिवार को समय देना होगा और नए लोगों पर भरोसा करने से बचना होगा, जबकि मीन राशि के जातक खास कार्य पूरा होने से प्रसन्न होंगे पर साझेदारों से मतभेद हो सकता है। अपने लकी कलर और लकी अंक के साथ, जानें कि आपका दिन कैसा रहेगा क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे या चुनौतियों का सामना करेंगे?

रविवार, 19 अक्टूबर का दैनिक राशिफल

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Mesh Rashifal)

तेज गति से चलते कार्यों में अवरोध महसूस करेंगे। भावनात्मक संबंधों से अपेक्षाओं का दबाव रहेगा। मुलाकात से तनाव दूर होंगे। खर्चो पर नियंत्रण करना मुश्किल रहेगा। तात्कालिक आवश्यकता के लिए उधार लेना पड़ सकता है।

लकी कलर- डार्क ब्राऊन
लकी अंक - 9

आज का वृषभ राशिफल राशि (Aaj ka Vrishabh Rashifal)

अनुसंधान और ज्ञान से जुड़े कार्य में रुचि बढ़ेगी। संबंधित संसाधनों पर धन खर्च हो सकता है। अविवाहितों के लिए विवाह के मनभावन प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। मन को अति महत्वाकांक्षा से बचाना होगा ।

लकी कलर- ऑफ़ व्हाईट
लकी अंक - 4

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

नियमित आय के अतिरिक्त धन उपार्जन के नये रास्ते खुल सकने की सम्भावना बन रही है। प्रयास करने होंगे। दूसरों को सम्मान देकर सम्मान में वृद्धि होगी। व्यवहार में मधुरता रखनी होगी। मित्रों का साथ पुरानी स्मृतियों से जोडेगा ।
लकी कलर- ब्राईट व्हाइट
लकी अंक - 1

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

छोटी सफलताओं से आत्मविश्वास बढ़ावा महसूस करेंगे। दूसरे लोग आपकी कार्य प्रणाली की नकल कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। कार्यस्थल पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
लकी कलर- गोल्डन कलर
लकी अंक - 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

तर्कशक्ति से विरोधियों को पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे। स्थिर धन संपदा संबंधी कार्यों में आपका पक्ष मजबूत होगा। लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है। प्रशासनिक कार्यों में राज्य पक्ष की मदद मिलेगी।
लकी कलर- ओरेंज कलर
लकी अंक - 8

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

व्यवस्था परिवर्तन से लाभान्वित होंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी लोग आपका अनुसरण करेंगे। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आकस्मिक यात्रा योग बन रहे हैं। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक रुख रहेगा।
लकी कलर- बनाना यलो
लकी अंक - 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

फैसलों में देरी करना आर्थिक तौर पर समस्या में डाल सकता है। विरोधी स्थिति का फायदा उठाना चाहेंगे। प्रेम संबंधों में आत्मीयता बढ़ेगी। व्यापार में सामूहिक निर्णय ज्यादा फायदेमंद रहेंगे।
लकी कलर- ग्रे कलर
लकी अंक - 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

प्रकृति के समीप जाने का अवसर मिलेगा। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलने से आर्थिक तनाव कम होंगे। न्यायालय से जुड़े प्रकरणों में आपका पक्ष मजबूत होगा। भाई बहनों को उनके कार्यों में सहयोग देना पड़ सकता है।
लकी कलर-रेड कलर
लकी अंक - 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

वर्चस्व में वृद्धि होगी। नई कार्य पद्धति सीखने के मौके मिलेंगे। माता-पिता से बातचीत में विनम्र रहना होगा। कार्यस्थल में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। व्यावसायिक यात्रा के द्वारा व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं।
लकी कलर- सैफ़्रॉन कलर
लकी अंक - 5

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

व्यापारिक बातचीत में दूसरों को अपनी बात पहले कहने दे। धैर्य रखने का लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। परिवार को समय देना होगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को लाभ की संभावना बन रही है।
लकी कलर- सिल्वर कलर
लकी अंक - 7

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को अधिक परिश्रम से गुजरना पड़ सकता है। थोड़े तनाव की स्थितियां भी बनेगी एक दूसरे की बात पर भरोसा करना होगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। नए लोगों पर भरोसा करने से बचे ।
लकी कलर- डार्क ग्रीन
लकी अंक - 6

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

किसी खास कार्य के पूरा होने से प्रसन्न रहेंगे। साझेदारों से कुछ मुद्दों पर असहमतियां खड़ी हो सकती हैं। सहनशीलता दिखानी होगी। संतान कि सफलता प्रसन्नता देगी। साथ में उनको लेकर खर्च भी बढ़ सकते हैं।
लकी कलर- पर्पल कलर
लकी अंक - 4

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal : कुंभ राशि के लिए ‘गुडलक’ वीक, तुला-वृश्चिक पर बरस सकती है शुभता, जानिए बाकी राशियों के लिए क्या है पंडित जी का मार्गदर्शन
राशिफल
Saptahik Rashifal
#Rashifal-2025में अब तक
Aaj Ka Rashifal 19 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 19 October 2025 : आज का राशिफल : सिंह को सफलता, वृश्चिक-धनु को शुभ समाचार, जानिए सभी 12 राशियों का हाल

Tarot Card Reading 19 October 2025

टैरो राशिफल, 19 अक्टूबर 2025 : छोटी दिवाली पर टैरो कार्ड्स बता रहे हैं किस राशि की चमक सकती है किस्मत और किसे मिलेगी खुशखबरी

Saptahik Rashifal

Saptahik Rashifal : कुंभ राशि के लिए ‘गुडलक’ वीक, तुला-वृश्चिक पर बरस सकती है शुभता, जानिए बाकी राशियों के लिए क्या है पंडित जी का मार्गदर्शन

Weekly Horoscope

Weekly Horoscope 19 To 25 October 2025 : साप्ताहिक राशिफल: मेष से कन्या तक सौभाग्य, करियर में सफलता और रिश्तों में मधुरता के योग

Aaj Ka Rashifal 18 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 18 October 2025 : आज का राशिफल: 18 अक्टूबर को बन रहा है धन-लाभ का महासंयोग, आपकी राशि पर क्या होगा असर?

Saptahik Tarot Rashifal

Saptahik Tarot Rashifal : दीपावली 2025: 19 से 25 अक्टूबर तक कुबेर योग और हंस राजयोग से इन राशि वालों को मिल सकता है धन, समृद्धि और सौभाग्य

Weekly Tarot Reading

Weekly Tarot Reading : 19 से 25 अक्टूबर का सप्ताह 6 राशियों के लिए ला सकता है बड़े बदलाव और सफलता

Tarot Rashifal 18 October 2025

आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal) : लक्ष्मी जी और कुबेर की कृपा, इन 4 राशियों को धनतेरस पर मिल सकता है रुका हुआ धन और नए आय स्रोत

Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal, 17 October 2025 : रमा एकादशी 2025: 17 अक्टूबर को 3 राशियों धनलाभ और सफलता का योग? जानें मेष, सिंह, धनु पर लक्ष्मी-विष्णु की विशेष कृपा

Aaj Ka Rashifal Tarot 17 October 2025

Aaj Ka Rashifal Tarot 17 October 2025 : 17 अक्टूबर को धन लाभ के संकेत! मेष, कर्क, सिंह और कन्या समेत 8 राशियों के लिए महत्वपूर्ण दिन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

Published on:

19 Oct 2025 05:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal, 19 October 2025 : आज का राशिफल : सिंह को सफलता, वृश्चिक-धनु को शुभ समाचार, जानिए सभी 12 राशियों का हाल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

टैरो राशिफल, 19 अक्टूबर 2025 : छोटी दिवाली पर टैरो कार्ड्स बता रहे हैं किस राशि की चमक सकती है किस्मत और किसे मिलेगी खुशखबरी

Tarot Card Reading 19 October 2025
राशिफल

Saptahik Rashifal : कुंभ राशि के लिए ‘गुडलक’ वीक, तुला-वृश्चिक पर बरस सकती है शुभता, जानिए बाकी राशियों के लिए क्या है पंडित जी का मार्गदर्शन

Saptahik Rashifal
राशिफल

Weekly Horoscope 19 To 25 October 2025 : साप्ताहिक राशिफल: मेष से कन्या तक सौभाग्य, करियर में सफलता और रिश्तों में मधुरता के योग

Weekly Horoscope
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 18 October 2025 : आज का राशिफल: 18 अक्टूबर को बन रहा है धन-लाभ का महासंयोग, आपकी राशि पर क्या होगा असर?

Aaj Ka Rashifal 18 October 2025
राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal : दीपावली 2025: 19 से 25 अक्टूबर तक कुबेर योग और हंस राजयोग से इन राशि वालों को मिल सकता है धन, समृद्धि और सौभाग्य

Saptahik Tarot Rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.