Saptahik Rashifal : कुंभ राशि के लिए ‘गुडलक’ वीक, तुला-वृश्चिक पर बरस सकती है शुभता, जानिए बाकी राशियों के लिए क्या है पंडित जी का मार्गदर्शन

19 October se 25 October 2025 ka Saptahik Rashifal : 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के लिए क्या लेकर आया है? तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ और फलदायी रहने वाला है। तुला राशि को आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे, जबकि वृश्चिक राशि के बड़े मनोरथ पूरे हो सकते हैं। वहीं, धनु और मकर राशि के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा, जहाँ उन्हें लापरवाही से बचते हुए सूझबूझ से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आया है, जहां करियर और कारोबार में मनचाही सफलता मिलेगी। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने विरोधियों से सतर्क रहने और अपने खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
आइए, जानते हैं पंडित डॉ. अनीष व्यास से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह क्या संकेत दे रहा है और किन उपायों से आप अपने भाग्य को और भी उज्जवल बना सकते हैं।
यह सप्ताह मनचाही सफलता और जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर लाएगा।
करियर/कारोबार: करियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, जो सुखद और लाभदायक रहेगी। आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सफलता मिल सकती है, और कारोबार के लिए धन की समस्या किसी शुभचिंतक की मदद से दूर होगी। आपकी पहल सम्मान का कारण बनेगी। विदेश संबंधी प्रयास सफल होंगे।
रिश्ते-नाते: घर और बाहर स्वजनों का सहयोग मिलेगा। विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और नई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। पुराने प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
शुभ समाचार: सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
यह सप्ताह अत्यंत शुभ साबित होगा, आपका कोई बड़ा मनोरथ पूरा हो सकता है।
करियर/कारोबार: भूमि-भवन क्रय की योजना साकार होगी और बड़ा लाभ मिलेगा। वरिष्ठ लोगों की कृपा बरसेगी। कार्यक्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति या मनचाहे स्थान पर तबादला हो सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का योग है। व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा लाभप्रद रहेगी।
राजनीति/सामाजिक: राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह अत्यंत शुभ है; विश्वसनीयता बढ़ेगी और बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। उत्तरार्ध में समय धार्मिक-सामाजिक कार्यों में बीतेगा।
रिश्ते-नाते: सप्ताह पूरी तरह अनुकूल रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा। लापरवाही से बचें, अन्यथा बनते काम बिगड़ सकते हैं।
करियर/कारोबार: नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रतिकूल रह सकता है—अनचाही जगह पर तबादला या अतिरिक्त काम का बोझ आ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोग धन के लेनदेन और कागजी कामों (जैसे टैक्स रिटर्न) में लापरवाही न बरतें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है।
निजी जीवन: सप्ताह की शुरुआत में निजी समस्याओं को लेकर मन परेशान रह सकता है। भाई-बहनों से अनबन की संभावना है। उत्तरार्ध में बड़े फैसले लेने में कन्फ्यूजन रहेगा, जिससे चीजें रुक सकती हैं।
स्वास्थ्य/रिश्ते: सेहत की दृष्टि से उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल है। रिश्ते बेहतर बनाए रखने के लिए बोलते समय सावधानी बरतें। प्रेम संबंध में सावधानी से कदम बढ़ाएं।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें।
यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा। पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें।
करियर/कारोबार: सप्ताह की शुरुआत भाग-दौड़ भरी रहेगी। व्यवसाय में कोई भी डील करने से पहले शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। धन के लेन-देन में विशेष सावधानी बरतें और उधार देने से बचें। नौकरीपेशा लोग काम में अड़ंगे लगाने वालों से सतर्क रहें और योजनाओं का खुलासा न करें।
यात्रा/स्वास्थ्य: वाहन चलाते तथा यात्रा करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी।
निर्णय: किसी कार्य विशेष के लिए अच्छे समय आने का इंतजार करना उचित रहेगा।
रिश्ते-नाते: रिश्ते सामान्य रहेंगे। लव अथवा लाइफ पार्टनर कठिन समय में मददगार साबित होगा।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
यह सप्ताह गुडलक लेकर आया है। करियर-कारोबार में मनचाही सफलता मिल सकती है।
करियर/कारोबार: लंबी समस्याओं का समाधान मिलेगा। किसी व्यक्ति विशेष की कृपा से बिगड़े काम बनेंगे। नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा ट्रांस्फर या प्रमोशन मिल सकता है। सीनियर-जूनियर दोनों मेहरबान रहेंगे। आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास सफल होंगे, मित्रगण और शुभचिंतक मददगार होंगे।
आर्थिक/निवेश: उत्तरार्ध ज्यादा शुभता और लाभ लिए रहेगा। व्यवसाय विस्तार के लिए अचानक धन उपलब्ध होगा। पूर्व में किए गए निवेश का अच्छा लाभ मिल सकता है।
रिश्ते-नाते: सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। उत्तरार्ध में जीवनसाथी के साथ पर्यटन स्थल पर भ्रमण का अवसर मिल सकता है। कामकाजी महिलाओं का मान-सम्मान बढ़ेगा।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। करियर और कारोबार में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
करियर/कारोबार: कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें, वे अपमानित करने की साजिश रच सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है। विदेश संबंधी प्रयासों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य/यात्रा: सप्ताह के मध्य में मौसमी बीमारी के प्रति सतर्क रहें। वाहन चलाते तथा यात्रा करते समय खूब सावधान रहें।
कानूनी/सामाजिक: उत्तरार्ध में नियम-कानून तोड़ने से बचें, अन्यथा आर्थिक हानि के साथ अपमान झेलना पड़ सकता है।
रिश्ते-नाते: रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए अच्छा व्यवहार और वाणी में नम्रता बनाए रखें। अनावश्यक वाद-विवाद से बचें। उत्तरार्ध में ससुराल पक्ष से तनाव हो सकता है। कठिन समय में मित्रगण एवं शुभचिंतक मददगार होंगे।
उपाय: शिवमहिम्नस्तोत्र का पाठ करें।
