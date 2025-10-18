Saptahik Rashifal : कुंभ राशि के लिए ‘गुडलक’ वीक, तुला-वृश्चिक पर बरस सकती है शुभता, जानिए बाकी राशियों के लिए क्या है पंडित जी का मार्गदर्शन

19 October se 25 October 2025 ka Saptahik Rashifal : 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के लिए क्या लेकर आया है? तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ और फलदायी रहने वाला है। तुला राशि को आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे, जबकि वृश्चिक राशि के बड़े मनोरथ पूरे हो सकते हैं। वहीं, धनु और मकर राशि के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा, जहाँ उन्हें लापरवाही से बचते हुए सूझबूझ से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आया है, जहां करियर और कारोबार में मनचाही सफलता मिलेगी। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने विरोधियों से सतर्क रहने और अपने खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।