Aaj Ka Rashifal 22 अक्टूबर 2025 : जानें आज का मेष से मीन तक का राशिफल, लकी कलर और शुभ अंक

Aaj Ka Rashifal 22 October 2025 : आज का राशिफल 21 अक्टूबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal, 22 October 2025 : आज का राशिफल 22 अक्टूबर 2025 आपके लिए नए अवसरों और चुनौतियों का संदेश लेकर आया है। ग्रहों की चाल जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। चाहे बात हो करियर की, प्रेम जीवन की या स्वास्थ्य की। जानिए आपकी राशि के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा, कौन सा रंग और अंक आपके लिए शुभ रहेगा, और किन बातों से आपको बचना चाहिए। आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का राशिफल विस्तार से।
जीवनसाथी के करियर को लेकर चिंतित रहेंगे। परिवार में सौहार्द लौटेगा। मुलाकातें प्रसन्नता देने वाली रहेगी। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना होगा। राजकीय कार्यों में शिथिलता आएगी।
लकी कलर- रेड कलर
लकी अंक - 9
नौकरी में बदलाव के लिए किया जा रहे प्रयास सफल रह सकते हैं। कार्य का तनाव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी। परिवार के दबाव में बचत खर्च हो सकती है।
लकी कलर- लाईट ब्राऊन कलर
लकी अंक - 5
संतान के भाग्योदय से प्रसन्नता अनुभव करेंगे। उनकी योजनाओं पर धन खर्च करना पड़ सकता है। पारिवारिक लोगों के साथ साझेदारी से जुड़ी व्यावसायिक योजनाएं आगे बढ़ेंगीं ।
लकी कलर- ब्राईट व्हाईट
लकी अंक - 8
साथी कर्मियों से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे ठीक होगी। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलने से प्रभाव में वृद्धि होगी। परिवार में जिम्मेदारियां और रिश्तो के बीच संतुलन बनाना होगा। कलात्मक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी।
लकी कलर- क्रीम कलर
लकी अंक - 2
परोपकार से मानसिक संतुष्टि मिलेगी नए संपर्क भाग्य वृद्धि में सहायक होंगे साझेदारों से गतिरोध दूर होंगे वार्ता सफल रहेगी सरकारी कार्यों में अधिकारियों की मदद मिलने से प्रभाव में वृद्धि होगी
लकी कलर- ओरेंज कलर
लकी अंक - 1
एक साथ बहुत से कार्य हाथ में लेने से व्यवस्थाओं को संभालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। भुगतान संतुलन की समस्या बढ़ सकती है। मित्रों और परिवारजनों से मदद लेनी पड़ेगी। घर में अतिथियों के कारण व्यस्तता बढ़ेगी।
लकी कलर- सिल्वर कलर
लकी अंक - 3
वस्त्र और आभूषण उद्योग से जुड़े व्यवसाय में थोड़ी सुस्ती रह सकती है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। प्रयत्नशील रहना होगा विरोधियों को अपनी बात समझने में कामयाब होंगे। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा।
लकी कलर- लाईट ब्ल्यू
लकी अंक - 9
जल्दबाजी में बड़े आर्थिक निर्णय लेने से बचें। विरोधी आलोचनात्मक व्यवहार कर सकते हैं। तनावपूर्ण स्थिति में भी सहज रहते हुए कूटनीति के तरीकों से समस्या का समाधान निकालें ।
लकी कलर- महरून कलर
लकी अंक - 2
ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से ख्याति प्राप्त करने का समय है। भाग्य का समर्थन मिलेगा। पारिवारिक आयोजनों में हिस्सेदारी बढ़ेगी। पारिवारिक लोगों की मदद करनी पड़ सकती है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे।
लकी कलर- ग्रे कलर
लकी अंक - 5
व्यवस्था परिवर्तन का लाभ मिलेगा। मित्रों को बड़े पदभार मिल सकते हैं। सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में मधुरता लाने के लिए पर्यटन सहायक सिद्ध हो सकता है।
लकी कलर- परपल कलर
लकी अंक - 4
व्यावसायिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सफलता मिलेगी। मेल मुलाकात से वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य स्थल पर उच्च अधिकारियों को सहयोग देना पड़ सकता है।
लकी कलर- कॉपर कलर
लकी अंक - 7
भावनात्मक रिश्तों से तनाव मिल सकता है। पिछले दिनों किए अधिक खर्च से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लोन लेंने पड़ सकते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी। वाहन सावधानी से चलाएं।
लकी कलर- गोल्डन ग्रीन
लकी अंक - 5
