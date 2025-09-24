Rashifal 24 September 2025 : गणेश जी और मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद, जानें 12 राशियों का भविष्यफल

Rashifal 24 September 2025: शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा और गणेश जी की कृपा से कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है। पं. चंदन श्यामनारायण व्यास के सभी 12 राशियों का आज का राशिफल में मेष को नई आमदनी के साधन मिलेंगे। वृषभ को मेहनत का फल और नए रिश्तों से लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों को परीक्षा व नौकरी में सफलता मिलेगी, आय बढ़ेगी। कर्क को नई जिम्मेदारियां व धन लाभ के योग। सिंह को पदोन्नति की संभावना है। कन्या राशि वालों को रुका धन मिलेगा। तुला को मनचाहा पद व संपत्ति योग, यात्रा सुखद। वृश्चिक वालों की आय बढ़ेगी। मकर हुए कुंभ राशि वालों के मांगलिक कार्य सफल रहेंगे। (Aaj Ka Rashifal 24 September 2025)