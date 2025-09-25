Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 25 September: 7 राशियों के लिए सौभाग्य ला सकता है आज का दिन, आकस्मिक लाभ के संकेत , आज का राशिफल में पढ़ें अपना भविष्य

Aaj Ka Rashifal 25 September 2025 : दैनिक राशिफल गुरुवार का संकेत है कि 7 राशियों का आर्थिक पक्ष 25 सितंबर को मजबूत रहेगा। धन -लाभ मिलने की संभावना है। पं चंदन श्याम नारायण से आज का राशिफल में जानें भविष्य (Daily Horoscope On Wednesday)

भारत

Manoj Vashisth

Chandan Shyamnarayan Vyas

Sep 25, 2025

Aaj Ka Rashifal 25 September
Aaj Ka Rashifal 25 September (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 25 September 2025 : आज गुरुवार 25 सितंबर 2025 का राशिफल 7 राशियों ले लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है। व्यापार और आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है, वहीं कुछ लोगों को आकस्मिक लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। शिक्षा, करियर और राजनीति से जुड़े जातकों के लिए समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा। जानें पं. चंदन श्यामनारायण व्यास से मेष से मीन तक का दैनिक राशिफल, धन लाभ, पदोन्नति और सौभाग्य की भविष्यवाणी।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

अपनी बुरी आदतों को बदलें बड़ों के अनुभव का लाभ लें। माता पिता के स्वास्थ में गिरावट आ सकती हे आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज आपको अपने संपर्कों का लाभ मिलेगा। रुके कार्य पूरे होंगे। भवन निर्माण में आ रही रुकावट दूर होंगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय मुसीबत वाला है।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आप के किए गए कार्यों से लोग प्रभावित होंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

मानसिक शांति बनी रहेगी। धार्मिक आस्था में वृद्धि होगी। पिता से संबंध सुधरेंगे। वाहन मशीनरी खरीदने के योग हैं। नए संपर्क स्थापित होंग।

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने से बचे। आलस की अधिकता रहेगी। संतान के लिए समय उन्नति प्रद रहेगा। मांगलिक आयोजनों की रूप रेखा बनेगी।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

व्यापार विस्तार करने के योग हैं। धार्मिक स्थानों पर भ्रमण होगा। पारिवारिक माहौल अनुकूल न रहने से तनाव बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग में विवाद संभव है।

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। भवन भूमि में निवेश के लिए समय अनुकूल है। भाईयों से सहयोग मिलेगा। वाहन मशीनरी का प्रयोग सावधानी से करें।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

पारिवारिक सुख मिलेगा। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। कार्य की अधिकता रहेगी। मानसिक तनाव दूर होगा। नए राजनीतिक संबंध स्थापित होंगे।

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

मेहमानों का आगमन सुखद रहेगा। संतान के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। शासन प्रशाशन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है।

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

मानसिक तनाव के कारण निजी जीवन प्रभावित होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलने से राहत मिलेगी। माता के स्वास्थ की चिंता बनी रहेगी।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

परिवार में चल रहे विवाद से चिंता बढ़ेगी। राजकीय कार्य सफल रहेंगे। आध्यामिक उन्नति होगी। जीवनसाथी से मतभेद समाप्त होंगे। आजीविका में वृद्धि होगी।

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे। मकान दुकान बदलने के योग बन रहे हैं। धार्मिक आस्था बढ़ेगी। घर की सजा सज्जा पर खर्च होगा। कला जगत से जुड़े लोग ख्याति प्राप्त करेंगे।

चंदन श्यामनारायण व्यास

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Published on:

25 Sept 2025 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 25 September: 7 राशियों के लिए सौभाग्य ला सकता है आज का दिन, आकस्मिक लाभ के संकेत , आज का राशिफल में पढ़ें अपना भविष्य

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.