Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Rashifal 26 October : आज का राशिफल 26 अक्टूबर 2025 : मेष से मीन तक जानिए कौन सी राशि के लिए रविवार का दिन रहेगा भाग्यशाली

Aaj Ka Rashifal 26 October 2025 : आज का राशिफल 26 अक्टूबर 2025, रविवार – जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। करियर, धन, स्वास्थ्य और प्रेम से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियां।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Oct 26, 2025

Aaj Ka Rashifal 26 October 2025

Aaj Ka Rashifal 26 October 2025

Aaj Ka Rashifal 26 October 2025 : रविवार, 26 अक्टूबर 2025 का दिन ज्योतिष के अनुसार कई राशियों के लिए शुभ समाचार लेकर आ रहा है। किसी को आकस्मिक धन लाभ की संभावना है, तो किसी के लिए यह दिन आत्म-विकास और पारिवारिक सौहार्द का संदेश दे रहा है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज कैसी ऊर्जा लेकर आई है? आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन तक सभी राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और आर्थिक दृष्टि से।

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Mesh Rashifal)

प्रारंभिक अव्यवस्थाओं के बाद दिन में स्थितियां नियंत्रण में आएंगी। धीरज रखना होगा भाग्य का समर्थन मिलेगा। शिक्षा की प्रति रुचि बढ़ेगी दूसरों पर आर्थिक निर्भरता कम होगी। सार्वजनिक कार्यों में, भागीदारी बढ़ेगी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
लकी कलर- यलो कलर
लकी अंक - 9

आज का वृषभ राशिफल राशि (Aaj ka Vrishabh Rashifal)

संक्रमण से होने वाले रोगों के प्रति सावधान रहें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही परेशानी में डाल सकती है. मार्केटिंग से जुड़े लोगों को वाक् चातुर्य से विशेष लाभ होने की संभावना है. आध्यात्मिक यात्रा से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।
लकी कलर- ग्रे कलर
लकी अंक - 7

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

दोपहर बाद स्थितियां बेहतर होगी जरूरी काम पहले पूरे करें। व्यवसायिक संबंधों को लेकर पूर्वाग्रह से कार्यों में धीमी प्रगति हो सकती है. एक साथ कई कार्यक्रम हाथ में लेने से बचना होगा।
लकी कलर- सेफ्रान कलर
लकी अंक - 1

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

भावनात्मक जुड़ाव के कारण आवश्यक कार्यों को समय देना थोड़ा मुश्किल रहेगा। परिस्थितियों पर सही नियंत्रण पाने के लिए प्रयास करने होंगे। नए विचार या पुस्तकों की ओर आकर्षित हो सकते हैं
लकी कलर- पीच कलर
लकी अंक - 8

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

अधूरे शैक्षणिक कार्य पूरे होंगे मित्रों की मदद लेनी पड़ सकती है. परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। आर्थिक रूप से सुदृढ़ अनुभव करेंगे। परिवार के मांगलिक कार्यों पर धन खर्च होगा।
लकी कलर- ओरेंज कलर
लकी अंक - 2

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

सार्वजनिक कार्यों को समय देना होगा। कार्यस्थल पर साथी कर्मियों से छोटे विवाद हो सकते हैं. आर्थिक जिम्मेदारियां को पूरा करने में परिवार का सहयोग लेना पड़ सकता है. माता से बातचीत में भावुक हो सकते हैं.
लकी कलर- कॉफी कलर
लकी अंक - 8

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तनाव रहित रहते हुए अपने कार्यों पर एकाग्रचित हो पाएंगे। आर्थिक लाभ भी मिलेंगे। नए सौदो के लिए बातचीत सकारात्मक रहेगी। परिवार में दूसरों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ सकती है। यात्रा टाले।
लकी कलर- ब्राईट व्हाईट
लकी अंक - 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

समयबद्ध कार्यक्रम करने होंगे। लापरवाही से आर्थिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है. घर में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर तनाव रहने की संभावना है. भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा कम होगा। सकारात्मक प्रयत्न करने होंगे।
लकी कलर- डार्क ब्राऊन
लकी अंक - 4

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आकस्मिक धन लाभ हो सकता है. उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रशंसा मिलने से कार्यस्थल पर उत्साह बना रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात अतिरिक्त प्रसन्नता देगी। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को पुराने कार्य की जिम्मेदारी लेनी होगी।
लकी कलर- सिल्वर कलर
लकी अंक - 8

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी सार्वजनिक जीवन में उपहार और सम्मान मिलेंगे। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ने से आत्म गौरव अनुभव करेंगे। भावनात्मक संबंध प्रगाढ़ होंगे। यात्रा प्रवास सुखद रहेंगे।
लकी कलर- यलो कलर
लकी अंक - 3

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

व्यावसायिक कार्यों में शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामले सुधारने से व्यवसाय में तनाव कम होगा। माता-पिता के साथ वार्तालाप को तनावपूर्ण होने से रोकना होगा। सम्पत्ति से संबंधित विवाद हल होंगे।
लकी कलर- महरून कलर
लकी अंक - 1

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

संतान की सफलता पर आनंदित होने का अवसर मिलेगा। भावनात्मक संबंधों में कल्पनाओं से बेहतर मुलाकात होने की संभावना है. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी।
लकी कलर- बनाना यलो
लकी अंक - 6

ये भी पढ़ें

Saptahik Tarot Rashifal : साप्ताहिक टैरो राशिफल (26 अक्टूबर – 1 नवंबर 2025): तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के लिए क्या है खास?
राशिफल
Saptahik Tarot Rashifal
#Rashifal-2025में अब तक
Aaj Ka Rashifal 26 October 2025

Rashifal 26 October : आज का राशिफल 26 अक्टूबर 2025 : मेष से मीन तक जानिए कौन सी राशि के लिए रविवार का दिन रहेगा भाग्यशाली

Saptahik Rashifal

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल (26 अक्टूबर–1 नवंबर 2025): जानिए तुला से मीन राशि तक का भविष्यफल और शुभ उपाय

Weekly Horoscope

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025: मेष से कन्या तक सभी राशियों का भाग्यफल जानें

Tarot Card Reading 26 October 2025

टैरो राशिफल, 26 अक्टूबर 2025 : 5 राशियां हो सकती हैं मालामाल, 3 को रहना होगा संभलकर! जानें अपनी किस्मत का हाल

Aaj Ka Rashifal

Rashifal 25 October: किस राशि को मिलेगा धन लाभ और किसे रखना होगा वाणी पर नियंत्रण? जानिए अपना लकी नंबर और कलर

Saptahik Tarot Rashifal

Saptahik Tarot Rashifal : साप्ताहिक टैरो राशिफल (26 अक्टूबर – 1 नवंबर 2025): तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के लिए क्या है खास?

Weekly Tarot Reading

Weekly Tarot Reading : महालक्ष्मी-हंस राजयोग के साथ मंगल का गोचर, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, जानें 12 राशियों का हाल और सबसे भाग्यशाली राशि कौन?

Tarot Card Reading

टैरो राशिफल, 25 अक्टूबर 2025 : टैरो कार्ड्स का संदेश- इन 3 राशियों के लिए दिन ‘भाग्यशाली’, किसे रहना होगा सतर्क?

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025 :   आज का राशिफल : सौभाग्य योग से 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, धन लाभ और सफलता के प्रबल योग

Tarot Card Reading 24 October 2025

टैरो राशिफल, 24 अक्टूबर 2025 : टैरो राशिफल : मेष, कर्क, तुला और सभी 12 राशियों के लिए क्या है खास?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

Published on:

26 Oct 2025 04:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal 26 October : आज का राशिफल 26 अक्टूबर 2025 : मेष से मीन तक जानिए कौन सी राशि के लिए रविवार का दिन रहेगा भाग्यशाली

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल (26 अक्टूबर–1 नवंबर 2025): जानिए तुला से मीन राशि तक का भविष्यफल और शुभ उपाय

Saptahik Rashifal
राशिफल

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025: मेष से कन्या तक सभी राशियों का भाग्यफल जानें

Weekly Horoscope
राशिफल

टैरो राशिफल, 26 अक्टूबर 2025 : 5 राशियां हो सकती हैं मालामाल, 3 को रहना होगा संभलकर! जानें अपनी किस्मत का हाल

Tarot Card Reading 26 October 2025
राशिफल

Rashifal 25 October: किस राशि को मिलेगा धन लाभ और किसे रखना होगा वाणी पर नियंत्रण? जानिए अपना लकी नंबर और कलर

Aaj Ka Rashifal
राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal : साप्ताहिक टैरो राशिफल (26 अक्टूबर – 1 नवंबर 2025): तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के लिए क्या है खास?

Saptahik Tarot Rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.