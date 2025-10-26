Rashifal 26 October : आज का राशिफल 26 अक्टूबर 2025 : मेष से मीन तक जानिए कौन सी राशि के लिए रविवार का दिन रहेगा भाग्यशाली

Aaj Ka Rashifal 26 October 2025 : रविवार, 26 अक्टूबर 2025 का दिन ज्योतिष के अनुसार कई राशियों के लिए शुभ समाचार लेकर आ रहा है। किसी को आकस्मिक धन लाभ की संभावना है, तो किसी के लिए यह दिन आत्म-विकास और पारिवारिक सौहार्द का संदेश दे रहा है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज कैसी ऊर्जा लेकर आई है? आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन तक सभी राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और आर्थिक दृष्टि से।