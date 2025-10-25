Patrika LogoSwitch to English

टैरो राशिफल, 26 अक्टूबर 2025 : 5 राशियां हो सकती हैं मालामाल, 3 को रहना होगा संभलकर! जानें अपनी किस्मत का हाल

Tarot Card Reading 26 October 2025 : टैरो राशिफल 26 अक्टूबर 2025: मेष को स्वास्थ्य की चिंता, वृष को भाग्य का साथ। मिथुन के प्रेम संबंधों में तनाव, कर्क को निराशा। सिंह, कन्या और मकर राशि के लिए लाभ और सफलता के योग हैं। जानिए सभी 12 राशियों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स।

4 min read
Oct 25, 2025

Tarot Card Reading 26 October 2025

Tarot Card Reading 26 October 2025 : टैरो राशिफल 26 अक्टूबर (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 26 October 2025 : टैरो कार्ड्स के अनुसार, 26 अक्टूबर 2025 का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आया है। जहां कुछ राशियों के लिए यह दिन सफलता, धन लाभ और भाग्य का साथ लेकर आएगा, वहीं कुछ जातकों को व्यक्तिगत संबंधों, स्वास्थ्य या अनावश्यक खर्चों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। मेष राशि वालों को आज न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखना होगा। वृष राशि वाले शत्रुओं पर विजय पाएंगे और नौकरी में अधिकारियों का प्रोत्साहन मिलेगा। सिंह, कन्या और मकर राशि के लिए आर्थिक लाभ और कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ने के योग हैं। दूसरी ओर, मिथुन, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को भावनात्मक तनाव और टकराव से बचने की सलाह दी जाती है। अपनी राशि के अनुसार जानें कि 26 अक्टूबर को आपका करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और धन का हाल कैसा रहेगा।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

मेष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन कुछ मामलों में आपके लिए काफी प्रतिकूल रहेगा। न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य किसी कारण से गड़बड़ हो सकता है। आज कारोबार के सिलसिले में भागदौड़ अधिक रहेगी और अटके कार्य बनेंगे। धन के मामले में आपको कुछ बड़े फैसले आज लेने पड़ सकते हैं।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

वृष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज भाग्य आपका साथ देगा और आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी। नौकरी में अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। आज के दिन भौतिक सुख सुविधाओं और आय के माध्यमों में वृद्धि होगी। अजनबी के प्रति सावधान रहें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

मिथुन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए शानदार होगा। आज आपकी नौकरी में सुधार की स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों में दूरियां काफी बढ़ सकती हैं और बातचीत न हो पाने की वजह से कड़वाहट बढ़ सकती है। आज किसी भी मामले में निर्णायक मोड़ पर आने की आवश्यकता नहीं है। आज आपकी फालतू खर्ची भी बढ़ेगी।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

कर्क राशि वालों टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन आपको मेहनत का लाभ मिलेगा और परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। भाई, बहन और बंधु-बांधवों से विचार के तालमेल का अभाव बनेगा, सहकर्मियों से भी संबंधों में भी किसी प्रकार के मतभेद हो सकते हैं। व्यक्तित्व कमजोर दिखाई देगा और आज आपको किसी मामले में निराशा मिलने से उदासी रहेगी।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

सिंह राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन का आरंभ कुछ परेशानियों के साथ हो सकता है। दूसरी तरफ आपके विरोधी परास्त होंगे। संतान का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रभाव बना रहेगा और आज भू संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी। दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है और आज व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा। धन के मामले में आज का दिन आपके लिए लाभपूर्ण रहेगा।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for today)

कन्या राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए खास है और आज आपको कुछ पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। वाहन सुख में वृद्धि होगी। विकास के कार्यों में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा। व्यावसायिक लाभ में वृद्धि होगी। परिवार के लोग आपके करीब रहेंगे और संपत्ति में भी वृद्धि होगी।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज आपको कार्यक्षेत्र में भी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्रोध पर संयम रखें और किसी बात का बुरा न मानें। आज कोध पर नियंत्रण रखना शुभ रहेगा। धन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी। व्यवसाय में किए श्रम का लाभ मिलेगा।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन शुभ नहीं है। धन की स्थिति कमजोर दिखाई देगी, इसे मजबूत बनाने का हर प्रयास बेकार होगा, माता पक्ष के किसी कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होगी। उत्तरार्द्ध में कुछ सुधार होगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे। धन के मामले में आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आज कुछ लोगों से आपका टकराव हो सकता है।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

धनु राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन भाग्य के भरोसे न रहकर आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए। ऐसा करने से आप फायदे में रहेंगे। आज भाग्य सहायक रहने पर भी कुछ क्षेत्रों में असफलता के योग हैं। अनायास लाभ प्राप्ति की संभावना बन सकती है, इसलिए रिस्क लेने की कोशिश की जा सकती है ,पर लक्ष्य को लेकर काफी गंभीरता नहीं रहेगी। इस कारण से आपका मन भटक सकता है।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

मकर राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। रोजगार प्राप्ति के संकेत मिलेंगे। व्यवसाय में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मनोनुकूल खर्च का वातावरण तैयार होगा और किस्मत भी आपका साथ देगी। आज आपको शापिंग करके सुख मिलेगा, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

कुंभ राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए सफलता देने वाला है। बेहतर होगा कि आज आप सिर्फ अपनी ही बातों पर ध्यान दें और अपने काम पर फोकस करें। दूसरों की समस्याओं में पड़ने से हानि हो सकती है। शुरुआत में पारिवारिक सदस्यों से मतभेद और विवाद बढे़गा। आज धन संबंधी मामलों में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

मीन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन आपको कुछ मामलों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ समस्याएं आपके सामने पेश आ सकती हैं और आज आपको दोस्तों के कारण किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है। मानसिक अशांति होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज विरोधियों से परेशानी होगी। अकारण विवाद के कारण आशंका रहेगी। धन संबंधी चिंतन बना रहेगा। व्यवसाय में सामान्य लाभ होगा।

