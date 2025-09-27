Aaj Ka Rashifal, 27 September 2025: कौन-सी राशि पर बरसेगी मां स्कंदमाता की कृपा, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 September 2025 : शारदीय नवरात्रि के पवित्र दिनों में, शनिवार, 27 सितंबर 2025 को ग्रहों की बदलती चाल मेष से मीन तक सभी राशियों के जीवन को प्रभावित कर रही है। आज का दिन मेष के लिए भाग्य का साथ और कार्य सिद्धि लेकर आया है, तो वहीं कर्क के लिए स्वास्थ्य में सुधार और रुके जमीन-जायदाद के कार्यों के पूरा होने का संकेत दे रहा है। सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और व्यापार विस्तार होगा, जबकि मकर और कुंभ को कार्यक्षेत्र में परिजनों और कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। जहाँ वृषभ अपने मधुर व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे, वहीं धनु को किसी संत या महापुरुष का सान्निध्य प्राप्त होगा।