Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 27 September 2025: कौन-सी राशि पर बरसेगी मां स्कंदमाता की कृपा, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 September 2025: शारदीय नवरात्रि के शुभ दिन मेष को भाग्य का साथ और कार्य सिद्धि मिलेगी, कर्क को स्वास्थ्य लाभ व संपत्ति मामलों में सफलता, सिंह को आर्थिक उन्नति और व्यापार विस्तार। जानें मेष से मीन तक का आज का राशिफल।

भारत

Manoj Vashisth

Chandan Shyamnarayan Vyas

Sep 27, 2025

Aaj Ka Rashifal 27 September 2025
Daily Horoscope 27 September 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 27 September 2025 : शारदीय नवरात्रि के पवित्र दिनों में, शनिवार, 27 सितंबर 2025 को ग्रहों की बदलती चाल मेष से मीन तक सभी राशियों के जीवन को प्रभावित कर रही है। आज का दिन मेष के लिए भाग्य का साथ और कार्य सिद्धि लेकर आया है, तो वहीं कर्क के लिए स्वास्थ्य में सुधार और रुके जमीन-जायदाद के कार्यों के पूरा होने का संकेत दे रहा है। सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और व्यापार विस्तार होगा, जबकि मकर और कुंभ को कार्यक्षेत्र में परिजनों और कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। जहाँ वृषभ अपने मधुर व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे, वहीं धनु को किसी संत या महापुरुष का सान्निध्य प्राप्त होगा।

दूसरी ओर, मिथुन को घरेलू खर्चों पर नियंत्रण रखने और वृश्चिक को बिना सोचे-समझे कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। तुला की सकारात्मक सोच और मीन का आलस त्याग उन्हें उनके उद्देश्यों की ओर तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। देखिए, 27 सितंबर का यह विशेष राशिफल पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से ।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

भाग्य का साथ मिलेगा और आपके कार्य सिद्ध होंगे। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। दोस्तों का साथ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।

शुभ अंक: 9, 18, 27
शुभ रंग: लाल, केसरिया
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आप अपने व्यवहार से सभी को अपना बना लेंगे। पिता से संबंध मधुर होंगे और पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। अध्ययन के क्षेत्र में उन्नति होगी।

शुभ अंक: 6, 15, 24
शुभ रंग: गुलाबी, सफेद
उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

दूसरों के निजी विवादों से दूर रहें। आपके घरेलू खर्च बढ़ेंगे। संतान के करियर से संबंधित चिंता रह सकती है। कोई चौंकाने वाला समाचार मिल सकता है।

शुभ अंक: 5, 14, 23
शुभ रंग: हरा, हल्का नीला
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें।

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप संतान के व्यवहार से खुश रहेंगे। आध्यात्मिक उन्नति होगी। जमीन-जायदाद से संबंधित रुके कार्य पूरे होंगे। न्याय पक्ष उत्तम रहेगा।

शुभ अंक: 2, 11, 20
शुभ रंग: क्रीम, सफेद
उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें।

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

लंबे समय से रुके कार्य पूरे होंगे। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपकी विशेष सहभागिता रहेगी। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

शुभ अंक: 1, 10, 19
शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

कारोबार विस्तार के योग बन रहे हैं। आकस्मिक किसी बड़े खर्च की आशंका है। माता-पिता से किसी विशेष विषय पर बातचीत होगी। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा।

शुभ अंक: 5, 14, 23
शुभ रंग: हरा, भूरा
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आप अपनी सकारात्मक सोच के चलते आगे बढ़ेंगे। आपको संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। व्यापार विस्तार के योग बन रहे हैं। वैवाहिक चर्चाएँ सफल रहेंगी।

शुभ अंक: 6, 15, 24
शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल चढ़ाएं।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

बिना सोचे-समझे कार्य करने से बचें। मित्रों का सहयोग मिलेगा। नासमझी के कारण किसी बड़े नुकसान की आशंका है। भाइयों से संबंध कमजोर हो सकते हैं।

शुभ अंक: 9, 18, 27
शुभ रंग: लाल, गहरा मैरून
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं।

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

किसी संत या महापुरुष का सान्निध्य (साथ) मिलेगा। पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। वाहन सुख संभव है।

शुभ अंक: 3, 12, 21
शुभ रंग: पीला, सुनहरा
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और हल्दी का तिलक लगाएं।

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

व्यवसाय में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। विरोधी परास्त होंगे। अधिकारी वर्ग से संबंध मधुर होंगे। मेहमानों का आगमन सुखद रहेगा।

शुभ अंक: 8, 17, 26
शुभ रंग: काला, गहरा नीला
उपाय: शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आपकी सुख-सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। किसी प्रियजन के साथ समय व्यतीत होगा जो सुखद रहेगा। कार्यस्थल पर कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा।

शुभ अंक: 4, 13, 22
शुभ रंग: गहरा नीला, बैंगनी
उपाय: गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें।

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

कार्य की अधिकता रहेगी। आलस त्याग कर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे। आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। तनाव और क्रोध बढ़ सकता है।

शुभ अंक: 3, 12, 21
शुभ रंग: पीला, समुद्री हरा
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें।

ज्योतिष: चंदन श्यामनारायण व्यास

ये भी पढ़ें

Dussehra 2025 Date : कब है दशहरा? 1 या 2 अक्टूबर? नोट करें रावण दहन का शुभ मुहूर्त और सही तिथि
धर्म और अध्यात्म

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Published on:

27 Sept 2025 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal, 27 September 2025: कौन-सी राशि पर बरसेगी मां स्कंदमाता की कृपा, पढ़ें आज का राशिफल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.