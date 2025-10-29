Patrika LogoSwitch to English

आज का राशिफल, 29 अक्टूबर 2025: मेष, वृषभ, मिथुन सहित सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 29 October 2025 : सभी 12 राशियों मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन का दैनिक राशिफल। जानें आपका लकी कलर और अंक। (Dainik Rashifal in Hindi)

3 min read
जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Oct 29, 2025

Aaj Ka Rashifal 29 October 2025

Aaj Ka Rashifal 29 October 2025 : आज का दैनिक राशिफल 29 अक्टूबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 29 October 2025 : आज का राशिफल 29 अक्टूबर 2025 : दिन की शुरुआत कैसी होगी? क्या आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी या पारिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है? ग्रहों और नक्षत्रों की चाल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी, यह जानने के लिए पढ़ें आज का संपूर्ण राशिफल।

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Mesh Rashifal)

कार्यों की गति सामान्य रहेगी। ज्यादा तनाव लेने से बचना होगा कर्ज चुकाने में सक्षम रहेंगे। नए काम हाथ में लेने से पहले पूरी योजना का अवलोकन करना तनाव से बचाएगा। विवादित मसलों में आपकी राय महत्वपूर्ण रहेगी।
लकी कलर- ग्रीन कलर
लकी अंक - 3

आज का वृषभ राशिफल राशि (Aaj ka Vrishabh Rashifal)

नियमित कार्यों से हटकर दिनचर्या रह सकती है. पारिवारिक जीवन में आपसी व्यवहार में आशंकाओं जनित तनाव रह सकते हैं. आर्थिक मामलों में नए लोगों पर भरोसा करना परेशानी में डाल सकता है.
लकी कलर- ग्रे कलर
लकी अंक - 8

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। भावनात्मक संबंधों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा व्यावसायिक यात्राएं लाभकारी रहेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को नए संपर्कों का लाभ मिलेगा। पुराने मित्रों से संवाद सकारात्मक रहेंगे।
लकी कलर- पीच कलर
लकी अंक - 5

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

व्यावसायिक समझौते आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में सहायक रहेंगे। प्रेम संबंधों में शीथिलता महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन में मेलजोल के अवसर बनेंगे। किसी खास कार्य पर एकाग्रता बढ़ानी पड़ सकती है.
लकी कलर- यलो कलर
लकी अंक - 3

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त रह सकती है. कार्य कुशलता बढ़ानी होगी। मेल मुलाकातों में काफी समय खर्च हो सकता है. पारिवारिक जीवन में एक साथ कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. खर्चो पर नियंत्रण रखना होगा।
लकी कलर- कॉपर कलर
लकी अंक - 1

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

पुराने निवेश लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे। संपर्कों का लाभ मिल सकता है. सरकारी सेवा से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी। परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखनी होगी।
लकी कलर- ब्ल्यु कलर
लकी अंक - 2

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

विशिष्ट लोगों की मेहमान नवाजी के अवसर मिलेंगे। मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है. पारिवारिक जीवन में एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। मित्रों को आर्थिक मदद देनी पड़ सकती है. दैनिक कार्यों में लापरवाही से बचे.
लकी कलर- ऑफ व्हाइट
लकी अंक - 4

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

उच्च संपर्कों का लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। अल्पकालीन निवेश लाभकारी हो सकते हैं. नए संपर्कों में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आध्यात्मिक कार्यों में सहभागिता रहेगी। मन की शांति और पुण्य लाभ के अवसर मिलेंगे।
लकी कलर- डार्क ब्राऊन
लकी अंक - 6

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

रुकावटें दूर होगी पिछड़ने के बावजूद कार्यों में जोरदार वापसी की संभावना है. उच्च अधिकारियों के संपर्कों का लाभ मिलेगा। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे पर अविश्वास करने से बचना होगा।
लकी कलर- क्रीम कलर
लकी अंक - 4

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मशीनरी और तकनीकी से जुड़े कार्यों में सफलता की संभावना है। पारिवारिक जीवन में सद्भाव लाने के प्रयास सफल रहेंगे। आलोचनाओं को सहज लेना होगा। भूमि से लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं।
लकी कलर- ग्रे कलर
लकी अंक - 9

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आश्वासन पर आधारित निवेश के प्रति सावधान रहें। जीवनसाथी की राय को महत्व देना होगा। संतान पक्ष से उत्साहवर्धक समाचार मिल सकते हैं. शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर बन रहे हैं. जॉब में बदलाव के संकेत है।
लकी कलर- रेड कलर
लकी अंक - 8

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

भावना तक संबंधों में किस्मत का साथ मिलेगा। मुलाकात मधुर रह सकती है उच्च अधिकारियों से तनाव मिल सकता है। आर्थिक मामलों में साझेदारों की राय को महत्व देना होगा। किसी खास योजना पर मित्रों और परिवार की मदद से सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।
लकी कलर- सैफ़्रॉन कलर
लकी अंक - 4

