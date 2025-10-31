Aaj Ka Rashifal, 31 October 2025 : आज का राशिफल : चंद्रमा का कुंभ में प्रवेश, जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

Aaj Ka Rashifal, 31 October 2025 : आज 31 अक्टूबर 2025, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा सुबह 6:48 बजे तक मकर राशि में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आज का दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत और आर्थिक उन्नति का संकेत दे रहा है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए, वृषभ से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और भाग्य के नजरिए से।