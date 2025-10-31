Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 31 October 2025 : आज का राशिफल : चंद्रमा का कुंभ में प्रवेश, जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

Aaj Ka Rashifal, 31 October 2025 : आज 31 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला में और चंद्रमा मकर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। जानें वृषभ से मीन तक सभी राशियों का प्रेम, धन और करियर राशिफल।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Oct 31, 2025

Aaj Ka Rashifal 31 October 2025

Aaj Ka Rashifal 31 October 2025 : 31 अक्टूबर का दैनिक राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal, 31 October 2025 : आज 31 अक्टूबर 2025, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा सुबह 6:48 बजे तक मकर राशि में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आज का दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत और आर्थिक उन्नति का संकेत दे रहा है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए, वृषभ से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और भाग्य के नजरिए से।

आज का वृषभ राशिफल राशि (Aaj ka Vrishabh Rashifal)

अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाने से जुड़ी योजनाओं पर काम करने का समय है। भाग्य का समर्थन मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन से आर्थिक लाभ मिल सकता हैं। भावनात्मक संबंधों को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं।
लकी कलर- ग्रीन कलर
लकी अंक - 3

आज का वृषभ राशिफल राशि (Aaj ka Vrishabh Rashifal)

कर्म की प्रधानता रहेगी। लगातार एक के बाद एक क्रम से कार्य व्यवस्थाओं को पूरा करना होगा। माता-पिता से वार्तालाप में थोड़ा तनाव रह सकता है. सार्वजनिक जीवन में मेल मिलाप के लिए समय का अभाव रहेगा।
लकी कलर- ऑफ़ व्हाईट
लकी अंक - 8

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

प्रतिष्ठा पाने के लिए संतुलित व्यवहार करना होगा। कार्य कुशलता बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य के समर्थन से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। उससे धन प्राप्ति की संभावना है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी।
लकी कलर- पीच कलर
लकी अंक - 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

परिश्रम का फल थोड़ा देरी से मिलने की संभावना है। मन में चिंता रह सकती है। व्यवहार कुशलता से नए संपर्क बनेंगे। वाणी के प्रभाव से रूठो को मनाने में सफल रहेगें। वाहन सावधानी से चलाएं।
लकी कलर- ब्राऊन कलर
लकी अंक - 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

नई मुलाकातों पर भी आपके व्यक्तित्व का गहरा असर रहेगा। नए भावनात्मक संबंधों में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने से उत्साहित रहेंगे। मनोरंजन और सार्वजनिक कार्यक्रमों का हिस्सा हो सकते हैं।
लकी कलर- यलो
लकी अंक - 9

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

पुराने विवाद उभरकर आ सकते हैं। कूटनीति से काम लेना होगा। आर्थिक मुद्दों पर दूसरों पर निर्भरता बढ़ सकती है। खर्चों में कटौती करनी होगी। प्रेम संबंधों के लिए समय निकालना होगा। मुलाकात प्रसन्नता दायक रहेगी।
लकी कलर- ब्राईट व्हाईट
लकी अंक - 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

शैक्षणिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। पूर्व अनुमान सही सिद्ध होंगे। भावनात्मक संबंधों के प्रति निष्ठावान बने रहना होगा। आज अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। वाणी में मधुरता रखनी होगी।
लकी कलर- ब्ल्यु कलर
लकी अंक - 5

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना होगा। साझेदारों की अपेक्षाएं बढी हुई हो सकती हैं। व्यापार में पूंजी का निवेश बढ़ाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी से थोड़ी अनबन रह सकती है। वार्तालाप में पारदर्शिता रखनी होगी।
लकी कलर- रेड कलर
लकी अंक - 1

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उच्च अधिकारियों और साथी कर्मियों के बीच व्यावहारिक संतुलन बनाना होगा। भूमि और भवन के व्यापार से बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं।
लकी कलर- महरून कलर
लकी अंक - 5

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

व्यवसायिक परिस्तिथियों में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। योजनाओं में फेर बदल करना होगा। कार्य स्थल पर आपकी भूमिका में बदलाव हो सकता है। पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर तनाव रहेगा। भाग्य का समर्थन मिलेगा।
लकी कलर- ओरेंज कलर
लकी अंक - 7

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्यों की गति तेज रहेगी। शीघ्र लिए निर्णय उच्च स्तर के लाभ से जोड़ सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। साथी आपकी बात का सम्मान करेंगे। यात्रा टालना ठीक रहेगा।
लकी कलर- परपल कलर
लकी अंक - 5

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

बेरोजगारों को रोजगार पाने के योग बन रहे हैं। इन्टरव्यू में सफलता की अच्छी सम्भावना है। प्रयास करने होंगे भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेगें। परिवार जनों से वार्तालाप सुखद रहेगी। सकारात्मक ऊर्जा मिलने से उत्साहित होंगे।
लकी कलर- सैफ़्रॉन कलर
लकी अंक - 3

ये भी पढ़ें

Devuthani Ekadashi 2025 Date : चार माह बाद जागेंगे देव! तुलसी विवाह की कथा, जानिए पंचांग अनुसार सही तिथि
धर्म और अध्यात्म
Devuthani Ekadashi 2025 : चार माह बाद जागेंगे देव! तुलसी विवाह की कथा, जानिए पंचांग अनुसार सही तिथि
#Rashifal-2025में अब तक
Aaj Ka Rashifal 31 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 31 October 2025 : आज का राशिफल : चंद्रमा का कुंभ में प्रवेश, जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

Tarot Card Reading 31 October 2025

टैरो राशिफल, 31 अक्टूबर 2025 : कार्तिक नवमी पर टैरो कार्ड्स दे सकते हैं इन 4 राशियों को बड़ी खुशखबरी!

Mars-Mercury Conjunction Horoscope

Mars-Mercury Conjunction Horoscope : मंगल-बुध की खास युति से इन राशियों पर बरस सकता है धन-दौलत, खुलेगी सफलता की नई राह

Masik Rashifal November 2025

Masik Rashifal November 2025 : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा?

Aaj Ka Rashifal 30 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 30 October 2025 : गुरुवार 30 अक्टूबर राशिफल : मकर राशि में चंद्रमा, इन 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता

Lucky Zodiac Signs

Lucky Zodiac Signs : 28 अक्टूबर 2025 के बाद चमक सकती है इन 3 राशियों की किस्मत, शुरू होगा भाग्यशाली दौर

Tarot Card Reading 30 October 2025

टैरो राशिफल, 30 अक्टूबर 2025 : वृषभ और सिंह राशि के लिए शुभ संकेत, तुला रहें सावधान

Aaj Ka Rashifal 29 October 2025

आज का राशिफल, 29 अक्टूबर 2025: मेष, वृषभ, मिथुन सहित सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल

Masik Rashifal November 2025

Masik Rashifal November 2025 : मासिक राशिफल नवंबर : मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना

Tarot Card Reading 29 October 2025

टैरो राशिफल, 29 अक्टूबर 2025 : गणेश जी का दिन लाएगा सौभाग्य या सावधानी? पढ़ें सभी 12 राशियों के लिए खास भविष्यवाणियां

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल

Published on:

31 Oct 2025 05:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal, 31 October 2025 : आज का राशिफल : चंद्रमा का कुंभ में प्रवेश, जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

टैरो राशिफल, 31 अक्टूबर 2025 : कार्तिक नवमी पर टैरो कार्ड्स दे सकते हैं इन 4 राशियों को बड़ी खुशखबरी!

Tarot Card Reading 31 October 2025
राशिफल

Mars-Mercury Conjunction Horoscope : मंगल-बुध की खास युति से इन राशियों पर बरस सकता है धन-दौलत, खुलेगी सफलता की नई राह

Mars-Mercury Conjunction Horoscope
धर्म/ज्योतिष

Masik Rashifal November 2025 : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा?

Masik Rashifal November 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 30 October 2025 : गुरुवार 30 अक्टूबर राशिफल : मकर राशि में चंद्रमा, इन 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता

Aaj Ka Rashifal 30 October 2025
राशिफल

टैरो राशिफल, 30 अक्टूबर 2025 : वृषभ और सिंह राशि के लिए शुभ संकेत, तुला रहें सावधान

Tarot Card Reading 30 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.