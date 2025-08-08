Aaj Ka Rashifal 8 August 2025 : इन 3 राशियों पर बरस रही है मां वैभव लक्ष्मी की खास कृपा, जानें 8 अगस्त का दिन आपके लिए क्या लाया है

Horoscope Today, 8 August 2025 : 08 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, सावन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और आयुष्मान योग का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे दिन शुभ संकेत दे रहा है। मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से कई राशियों के लिए दिन फलदायी रहेगा। वृषभ राशि के जातकों की सफलता उन्हें सम्मान दिलाएगी। मिथुन राशि वालों को व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, जो उत्साह बढ़ाएंगे। कर्क और धनु राशि के लोगों को व्यापार में विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। सिंह और कन्या राशि के जातकों की आमदनी में बढ़ोतरी के योग हैं। तुला राशि वालों को मान-सम्मान में वृद्धि मिलेगी। वृश्चिक राशि के लिए व्यापार में तरक्की के संकेत हैं। मकर राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति या तबादले का लाभ मिल सकता है। वहीं कुंभ और मीन राशि के लिए नई व्यावसायिक गतिविधियां फायदे का सौदा साबित हो सकती हैं। पंडित चंदनश्याम नारायण व्यास से जानिए, मेष से मीन तक आपकी राशि के लिए आज कैसा रहेगा दिन