Aaj ka Rashifal 14 सितंबर 2025 : मेष, कर्क और मकर सहित इन राशियों के लिए है धन-लाभ और सफलता का दिन, सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj ka Rashifal 14 सितंबर 2025 : सूर्य देव की कृपा से आज का दिन शुभ रहेगा। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों को धन लाभ, नए कारोबार की शुरुआत, मनोकामना पूर्ति, व्यापार विस्तार और प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। बाकी राशियों के लिए दिन सामान्य रहेगा।

भारत

Manoj Vashisth

Chandan Shyamnarayan Vyas

Sep 14, 2025

Aaj Ka Rashifal 14 September 2025
Aaj Ka Rashifal 14 September 2025

Today Horoscope 14 September 2025 : आज का दिन सूर्य देव की कृपा से कई राशियों के लिए गुडलुक लेकर आ रहा है। मेष , मिथुन, कर्क , सिंह, वृश्चिक, धनु , मकर और कुंभ राशि वालों के लिए धन-लाभ , नए कारोबार की शुरुआत ,मनोकामना पूरी होगी, व्यापार का विस्तार होगा और प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी । पं. चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों का राशिफल।

मेष (Aries)

आप कम समय में अपने काम को पूरा कर लेंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। न्याय पक्ष आपके लिए सामान्य रहेगा।

वृषभ (Taurus)

लंबे समय से जिस काम की तलाश में थे, वह आज पूरी हो सकती है। जीवनसाथी से तालमेल स्थापित न होने से तनाव बढ़ सकता है। वाहन और मशीनरी पर धन खर्च होगा।

मिथुन (Gemini)

आप नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा। कोई चौंकाने वाला समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंध के चलते चिंता बढ़ सकती है।

कर्क (Cancer)

सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी। घर या दुकान बदलने के योग बन रहे हैं। जमीन-जायदाद से जुड़े मामले पूरे होंगे। न्याय पक्ष आपके लिए उत्तम रहेगा।

सिंह (Leo)

सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। व्यापार का विस्तार होगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के सहयोग से आपके कार्य पूरे होंगे। विदेश जाने के योग हैं।

कन्या (Virgo)
लंबे समय से रुके हुए कार्य आज पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। वाहन और मशीनरी पर खर्च हो सकता है।

तुला (Libra)

अनजाने में हुई गलती का पश्चाताप होगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। नए संपर्क स्थापित होंगे।

वृश्चिक (Scorpio)

आमदनी के नए स्रोत स्थापित होंगे। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। व्यापार विस्तार के योग हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

धनु (Sagittarius)

आप अपनी जीवनशैली को बदलने में लगे रहेंगे। भाइयों से विवाद बढ़ सकता है। धार्मिक आस्था बढ़ेगी। नए वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति संभव है।

मकर (Capricorn)

आज का दिन शुभ है। आगामी आयोजनों की रूपरेखा बनेगी। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को पद और प्रतिष्ठा मिलेगी।

कुंभ (Aquarius)

आप अपने दायित्वों को बखूबी निभाएंगे। प्रशासन से जुड़े लोग ख्याति प्राप्त करेंगे। मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। राजकीय बाधाएं दूर होंगी।

मीन (Pisces)

आज का दिन शुभ है। सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। बहनों से सहायता मिलेगी। न्यायालय से संबंधित कार्य सफल रहेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं।

आज का राशिफल

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Published on:

14 Sept 2025 06:00 am

Published on: 14 Sept 2025 06:00 am

