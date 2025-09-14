Aaj ka Rashifal 14 सितंबर 2025 : मेष, कर्क और मकर सहित इन राशियों के लिए है धन-लाभ और सफलता का दिन, सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Horoscope 14 September 2025 : आज का दिन सूर्य देव की कृपा से कई राशियों के लिए गुडलुक लेकर आ रहा है। मेष , मिथुन, कर्क , सिंह, वृश्चिक, धनु , मकर और कुंभ राशि वालों के लिए धन-लाभ , नए कारोबार की शुरुआत ,मनोकामना पूरी होगी, व्यापार का विस्तार होगा और प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी । पं. चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों का राशिफल।
आप कम समय में अपने काम को पूरा कर लेंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। न्याय पक्ष आपके लिए सामान्य रहेगा।
लंबे समय से जिस काम की तलाश में थे, वह आज पूरी हो सकती है। जीवनसाथी से तालमेल स्थापित न होने से तनाव बढ़ सकता है। वाहन और मशीनरी पर धन खर्च होगा।
आप नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा। कोई चौंकाने वाला समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंध के चलते चिंता बढ़ सकती है।
सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी। घर या दुकान बदलने के योग बन रहे हैं। जमीन-जायदाद से जुड़े मामले पूरे होंगे। न्याय पक्ष आपके लिए उत्तम रहेगा।
सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। व्यापार का विस्तार होगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के सहयोग से आपके कार्य पूरे होंगे। विदेश जाने के योग हैं।
कन्या (Virgo)
लंबे समय से रुके हुए कार्य आज पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। वाहन और मशीनरी पर खर्च हो सकता है।
अनजाने में हुई गलती का पश्चाताप होगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। नए संपर्क स्थापित होंगे।
आमदनी के नए स्रोत स्थापित होंगे। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। व्यापार विस्तार के योग हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा।
आप अपनी जीवनशैली को बदलने में लगे रहेंगे। भाइयों से विवाद बढ़ सकता है। धार्मिक आस्था बढ़ेगी। नए वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति संभव है।
आज का दिन शुभ है। आगामी आयोजनों की रूपरेखा बनेगी। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को पद और प्रतिष्ठा मिलेगी।
आप अपने दायित्वों को बखूबी निभाएंगे। प्रशासन से जुड़े लोग ख्याति प्राप्त करेंगे। मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। राजकीय बाधाएं दूर होंगी।
आज का दिन शुभ है। सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। बहनों से सहायता मिलेगी। न्यायालय से संबंधित कार्य सफल रहेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं।