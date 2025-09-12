Saptahik Rashifal (14- 20 September):  सितारों की चाल बदलेगी इन राशियों की तकदीर, जानिए 14 से 20 सितंबर का भविष्यफल

Saptahik Rashifal 14 To 20 September 2025: रविवार 14 सितंबर से शुरू हो रहा नया सप्ताह कई राशियों के जीवन में नए मोड़ लेकर आ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और रिश्तों में शुभता लेकर आएगा तो वृश्चिक राशि वालों को धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। धनु राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुल सकता है और उन्हें सत्ता-सरकार से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। मकर राशि को करियर और खर्चों पर संतुलन साधना होगा जबकि कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। (Weekly Horoscope)
वहीं मीन राशि के जातकों को लंबे समय से चली आ रही चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और करियर-कारोबार के साथ रिश्तों में भी सफलता हाथ लगेगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए खुशियों और प्रगति का संदेश लेकर आया है, तो कुछ को सावधानी और संयम से काम लेना होगा। डॉ. अनीष व्यास से जानते हैं कि तुला से लेकर मीन राशि वालों के लिए यह नया सप्ताह कैसा रहेगा। (Weekly Horoscope 14 to 20 September 2025)
तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत करियर-कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्रा से होगी। यात्रा के दौरान आपके प्रभावी लोगों के साथ संबंध बनेंगे और आपको अपने कार्यों में मनचाही सफलता मिलेगी। यदि आप किसी परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए थे तो आपको इस सप्ताह उससे जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह छात्र वर्ग के लिए शुभ साबित होगा।
यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कारोबार में मनोकूल लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसाय के विस्तार की योजना साकार होती नजर आएगी। यदि आप लंबे समय से मनचाहे रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। वहीं पहले से नौकरीपेशा व्यक्तियों की आय के अतिरिक्त स्रोत बन बनेंगे।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इस सप्ताह किसी प्रिय सदस्य के घर आने पर खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में पिकनिक-पार्टी अथवा लंबी दूरी के पर्यटन स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेगी। यदि किसी बात को लेकर जीवनसाथी के साथ खटपट चल रही थी तो इस सप्ताह सारे मतभेद दूर हो जाएंगे और वैवाहिक जीवन में एक बार फिर से मधुरता कायम हो जाएगी। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह किसी के साथ वाद-विवाद करने से बचना चाहिए अन्यथा आप बेवजह की चीजों में फंसकर अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहें। लोगों की छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचें तथा अपने लक्ष्य पर फोकस करें।
सप्ताह के पूर्वार्ध में घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। हालांकि इस दौरान आपको खुद भी अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष रूप से मौसमी बीमारी से बचें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको सभी कागजी काम सही समय निबटाने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं।
सप्ताह के उत्तरार्ध में सरकारी तंत्र से उलझने से बचें। इस दौरान कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें। उच्च शिक्षा अथवा विदेश में करियर बनाने के लिए प्रयासरत लोगों को मनचाहे परिणाम के लिए अभी थोड़ा ओर इंतजार करना पड़ सकता है।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। जीवन से जुड़ी उलझनों को सुलझाते वक्त ससुराल पक्ष से आपको विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। खट्टी-मीठी तकरार के साथ लव पार्टनर के साथ रिश्ते सामान्य बने रहेंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में ही आपको किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस दौरान सत्ता-सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होकर आपकी तारीफ करेंगे।
कार्यक्षेत्र में आपका कद और पद में बढ़ोत्तरी के पूरे योग बन रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपको किसी अच्छी जगह से आफर आ सकता है। हालांकि आपको इस संबंध में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए। पठन-पाठन, लेखन आदि का कार्य करने वालों को इस सप्ताह विशेष लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे।
सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका जनसंपर्क बढ़ेगा। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वालों को विशेष पद या सम्मान मिलेगा। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है अथवा बातचीत के जरिए विवाद सुलझ सकता है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपनी बात और व्यवहार से सभी का दिल जीतने में कामयाब होंगे।
घर-परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता कायम रहेगी। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है।
उपाय: आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करें।
मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को अपने करियर-कारोबार, सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस हफ्ते नौकरीपेशा लोगों पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ गिर सकता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा।
सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। भूमि-भवन के क्रय अथवा उसकी मरम्मत में बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको कोई भी ऐसा निर्णय लेने अथवा कदम उठाने से बचना चाहिए जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। विद्यार्थी वर्ग को इस सप्ताह मिलेजुले फल की प्राप्ति होगी। परीक्षा-प्रतियोगिता में उन्हें अपेक्षाकृत कम परिणाम प्राप्त होंगे।
व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कारोबार में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे सप्ताह लेन-देन करते समय सावधानी बरतें तथा धन उधार देने से बचें। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान किसी बुजुर्ग अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से निजी समस्या का समाधान खोजने में कामयाब होंगे। इस दौरान किसी कार्य विशेष को पूरा करने में इष्ट-मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें और अपने लव पार्टनर की फीलिंग्स का पूरा ख्याल करें।
उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपको कभी अपने जीवन की गाड़ी सरपट दौड़ती हुई तो कभी रुक-रुक कर चलती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी भी काम में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए अन्यथा आप अपने सीनियर के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। निजी जीवन में भूमि-भवन से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं। भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। अध्ययन-अध्यापन में अरुचि रहेगी। मन किसी समस्या को लेकर बेचैन रहेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछेक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं।
यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको हर कदम फूंक- फूंक कर रखना होगा अन्यथा लाभ की जगह हानि उठानी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा में उम्मीद से कम लाभ न मिलने से मन दुखी रहेगा। इस दौरान राजनीति से जुड़े लोगों द्वारा किये गये प्रयास में आंशिक सफलता मिल पाएगी। रोजी-रोजगार के लिए प्रयासरत को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
रिश्ते-नाते को बेहतर बनाने के लिए स्वजनों की भावनाओं का आदर करें। प्रेम प्रसंग में आवेश में आकर कोई निर्णय न लें।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह राहत भरा रहने वाला है। छोटी-मोटी दिक्कतों के बावजूद यह सप्ताह आपके लिए सार्थक एवं सफल साबित होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में लंबे समय से चली आ रही चिंताएं दूर होंगी। इष्टमित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग-समर्थन मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी।
यह समय निजी एवं सरकारी क्षेत्र से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपके विभागीय मामले सुलझेंगे। मनचाहे प्रमोशन एवं तबादलने की कामना पूरी होगी। आला अधिकारियों की मदद से आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके परिश्रम और प्रयास की सराहना होगी। इस सप्ताह युवा वर्ग का अधिकांश समय मौज-मस्ती करते हुए बीतेगा।
सप्ताह के मध्य में किसी पर्यटन अथवा धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। धार्मिक अथवा आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह अति उत्तम साबित होगा। इस सप्ताह आपको कारोबार में खासा लाभ होगा। कारोबार के विस्तार की योजना साकार होती हुई नजर आएगी। करियर-कारोबार में सफलता के साथ-साथ यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए भी शुभ है।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल साबित होगा। प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी। परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह और सहयोग की भावना बनी रहेगी। ननिहाल पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे।
उपाय: श्रीसूक्त का पाठ अवश्य करें।