Saptahik Rashifal (14- 20 September):  सितारों की चाल बदलेगी इन राशियों की तकदीर, जानिए 14 से 20 सितंबर का भविष्यफल

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपको कभी अपने जीवन की गाड़ी सरपट दौड़ती हुई तो कभी रुक-रुक कर चलती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी भी काम में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए अन्यथा आप अपने सीनियर के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। निजी जीवन में भूमि-भवन से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं। भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। अध्ययन-अध्यापन में अरुचि रहेगी। मन किसी समस्या को लेकर बेचैन रहेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछेक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं।