Aaj Ka Tarot Rashifal 13 September 2025 : वृषभ और मकर वालों पर बरसेगी शनिदेव की कृपा, टैरो कार्ड्स से जानें 13 सितंबर का राशिफल

Tarot Horoscope 13 September 2025 : शनिदेव की कृपा से आज मेष को कारोबार में व्यस्तता व बड़े फैसले होंगे। वृषभ को भाग्य का साथ और आय वृद्धि मिलेगी। मिथुन की नौकरी सुधरेगी पर प्रेम में दूरी रहेगी। कर्क को मेहनत का फल मिलेगा। नीतिका शर्मा से जानिए आज का टैरो राशिफल।

भारत

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Sep 12, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 13 September 2025
Aaj Ka Tarot Rashifal 13 September 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 13 September 2025 : 13 सितंबर 2025 शनिवार का दिन शनिदेव की कृपा से मेष राशि के लिए कारोबार में भागदौड़ व बड़े फैसले होंगे। वृषभ राशि वालों का भाग्य साथ देगा, आय में वृद्धि होगी। मिथुन की नौकरी में सुधार, प्रेम संबंधों में दूरी बढ़ेगी। कर्क राशि वालों को मेहनत का लाभ मिलेगा। सिंह, कन्या, तुला, धनु राशि के लिए धन लाभ, वाहन व संपत्ति में वृद्धि। मकर वालों को रोजगार में लाभ मिलेगा। कुंभ को धन समस्या रहेगी । टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए आज का टैरो राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

मेष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन कुछ मामलों में आपके लिए काफी प्रतिकूल रहेगा। न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य किसी कारण से गड़बड़ हो सकता है। आज कारोबार के सिलसिले में भागदौड़ अधिक रहेगी और अटके कार्य बनेंगे। धन के मामले में आपको कुछ बड़े फैसले आज लेने पड़ सकते हैं।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

वृष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज भाग्य आपका साथ देगा और आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी। नौकरी में अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। आज के दिन भौतिक सुख सुविधाओं और आय के माध्यमों में वृद्धि होगी। अजनबी के प्रति सावधान रहें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

मिथुन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए शानदार होगा। आज आपकी नौकरी में सुधार की स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों में दूरियां काफी बढ़ सकती हैं और बातचीत न हो पाने की वजह से कड़वाहट बढ़ सकती है। आज किसी भी मामले में निर्णायक मोड़ पर आने की आवश्यकता नहीं है। आज आपकी फालतू खर्ची भी बढ़ेगी।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

कर्क राशि वालों टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन आपको मेहनत का लाभ मिलेगा और परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। भाई, बहन और बंधु-बांधवों से विचार के तालमेल का अभाव बनेगा, सहकर्मियों से भी संबंधों में भी किसी प्रकार के मतभेद हो सकते हैं। व्यक्तित्व कमजोर दिखाई देगा और आज आपको किसी मामले में निराशा मिलने से उदासी रहेगी।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

सिंह राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन का आरंभ कुछ परेशानियों के साथ हो सकता है। दूसरी तरफ आपके विरोधी परास्त होंगे। संतान का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रभाव बना रहेगा और आज भू संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी। दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है और आज व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा। धन के मामले में आज का दिन आपके लिए लाभपूर्ण रहेगा।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

कन्या राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए खास है और आज आपको कुछ पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। वाहन सुख में वृद्धि होगी। विकास के कार्यों में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा। व्यावसायिक लाभ में वृद्धि होगी। परिवार के लोग आपके करीब रहेंगे और संपत्ति में भी वृद्धि होगी।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

तुला राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज आपको कार्यक्षेत्र में भी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्रोध पर संयम रखें और किसी बात का बुरा न मानें। आज कोध पर नियंत्रण रखना शुभ रहेगा। धन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी। व्यवसाय में किए श्रम का लाभ मिलेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

वृश्चिक राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन शुभ नहीं है। धन की स्थिति कमजोर दिखाई देगी, इसे मजबूत बनाने का हर प्रयास बेकार होगा, माता पक्ष के किसी कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होगी। उत्तरार्द्ध में कुछ सुधार होगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे। धन के मामले में आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आज कुछ लोगों से आपका टकराव हो सकता है।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

धनु राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन भाग्य के भरोसे न रहकर आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए। ऐसा करने से आप फायदे में रहेंगे। आज भाग्य सहायक रहने पर भी कुछ क्षेत्रों में असफलता के योग हैं। अनायास लाभ प्राप्ति की संभावना बन सकती है, इसलिए रिस्क लेने की कोशिश की जा सकती है ,पर लक्ष्य को लेकर काफी गंभीरता नहीं रहेगी। इस कारण से आपका मन भटक सकता है।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

मकर राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। रोजगार प्राप्ति के संकेत मिलेंगे। व्यवसाय में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मनोनुकूल खर्च का वातावरण तैयार होगा और किस्मत भी आपका साथ देगी। आज आपको शापिंग करके सुख मिलेगा, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

कुंभ राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए सफलता देने वाला है। बेहतर होगा कि आज आप सिर्फ अपनी ही बातों पर ध्यान दें और अपने काम पर फोकस करें। दूसरों की समस्याओं में पड़ने से हानि हो सकती है। शुरुआत में पारिवारिक सदस्यों से मतभेद और विवाद बढे़गा। आज धन संबंधी मामलों में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

मीन टैरो मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Meen)

मीन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन आपको कुछ मामलों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ समस्याएं आपके सामने पेश आ सकती हैं और आज आपको दोस्तों के कारण किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है। मानसिक अशांति होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज विरोधियों से परेशानी होगी। अकारण विवाद के कारण आशंका रहेगी। धन संबंधी चिंतन बना रहेगा। व्यवसाय में सामान्य लाभ होगा।

