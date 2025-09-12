Aaj Ka Tarot Rashifal 13 September 2025 : वृषभ और मकर वालों पर बरसेगी शनिदेव की कृपा, टैरो कार्ड्स से जानें 13 सितंबर का राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 13 September 2025 : 13 सितंबर 2025 शनिवार का दिन शनिदेव की कृपा से मेष राशि के लिए कारोबार में भागदौड़ व बड़े फैसले होंगे। वृषभ राशि वालों का भाग्य साथ देगा, आय में वृद्धि होगी। मिथुन की नौकरी में सुधार, प्रेम संबंधों में दूरी बढ़ेगी। कर्क राशि वालों को मेहनत का लाभ मिलेगा। सिंह, कन्या, तुला, धनु राशि के लिए धन लाभ, वाहन व संपत्ति में वृद्धि। मकर वालों को रोजगार में लाभ मिलेगा। कुंभ को धन समस्या रहेगी । टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए आज का टैरो राशिफल।