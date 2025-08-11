11 अगस्त 2025,

सोमवार

Horoscope Today, 11 August 2025 : महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा, इन 8 राशियों के लिए खुलेंगे सौभाग्य के द्वार राशिफल 11 अगस्त

Horoscope Today, 11 August 2025 : आज सोमवार, 11 अगस्त 2025 को महादेव की कृपा से वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि वालों के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा। इन राशियों पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 11, 2025

Horoscope Today
Horoscope Today

Horoscope Today, 11 August 2025 : 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार महादेव की कृपा से कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है। जहां कुछ राशियों को आकस्मिक लाभ और पदोन्नति के योग बन रहे हैं वहीं कुछ को आलस्य और लापरवाही से बचने की सलाह दी गई है। वृषभ , मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु , मकर और मीन राशि वालों के लिए आज भाग्यशाली दिन है। इन सभी राशियों पर आज माता लक्ष्मी आ आर्शीवाद रहेगा। मेष वाले लक्ष्मी माता को लाल फूल अर्पित करें। वृषभ राशि वाले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में घी दान करें । मिथुन राशि वाले लक्ष्मी जी को हलवे का भोग लगाएं। कर्क राशि वाले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आज लाल ध्वज अर्पण करें। सिंह वाले लक्ष्मी माता को लाल फूल की माला अर्पण करें सोभाग्य बढ़ेगा। ज्योतिष पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से जानिए मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।

आज का मेष राशिफल : (Aries Horoscope Today)

आज आलस्य से बचकर रहें अन्यथा बने काम बिगड़ सकते हैं। कार्यों में रुकावट आ सकती है ।कार्यस्थल पर किसी के भरोसे न रहकर अपना कार्य स्वयं करें। महत्वपूर्ण कार्यों में हस्तक्षेप से नुकसान सम्भव है। आज लक्ष्मी माता को लाल फूल चढ़ाय कामना पूरी होगी

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

दिन की शुरुआत आनंदप्रद रहेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। समाज में अच्छे लोगों से भेंट होगी जो आपके हितचिंतक रहेंगे। व्यापार-नौकरी में लाभ होगा। परिजनो की मदद से कार्य सम्पन्न होंगे।आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर में घी दान करें । कीर्ति बढेगी।

आज का मिथुन राशिफल : (Gemini Horoscope Today)

जिसे आप किसी काम का न समझते थे आज वही आप के कार्यो में सहभागी बनेगा । यात्रा का योग हैं।  रिश्तेदारों से संपत्ति संबंधी विवाद बड़ा रूप ले सकते हैं। सतर्क रहें । आज लक्ष्मी जी को हलवे का भोग लगाएं और अपने कार्य सिद्धिं की कामना करें।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

सामाजिक कुछ लोग आप के किए कार्यो से नाखुश रहेंगे । आज कार्यों को परिजनों में प्रशंसा मिलेगी। मन में उत्साह बढेगा, जिससे कार्य की गति बढ़ेगी। खर्चों में कमी करें। कानूनी विवाद निपटेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आज लाल ध्वज अर्पण करें विजय होगी।

आज का सिंह राशिफल : (Leo Horoscope Today)

आप की दिनचर्या में बदलाव होगा। भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से लाभ सम्भव है । रचनात्मक अथवा व्यापारिक कार्यों से आर्थिक लाभ होगा। नवीन योजनाओं में निवेश सम्भव है । लक्ष्मी माता को लाल फूल की माला अर्पण करें सोभाग्य बढेगा।

आज का कन्या राशिफल : (Virgo Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय अनुकूल रहेगा। परिवार में तनाव से चिंता बढेगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। परोपकार में रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म में समय व्यतीत होगा। लक्ष्मी जी को सोंदर्य सामग्री अर्पण करें । कामना पूरी होगी।

आज का तुला राशिफल : (Libra Horoscope Today)

आज का दिन मध्यम रहेगा । संतान की आजीविका संबंधी समस्या का हल होगा। किसी शुभचिंतक से मेल-मुलाकात आत्मबल मजबूत करेगी। लापरवाही से काम न करें। वाहन सुख सम्भव है। लक्ष्मी जी को सिंदूर और गुड़ से बने नेवेद्यय अर्पण करें।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

आलस त्यागे। समय पर काम करें ।आप की मेहनत से व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। सश्रम किए गए कार्य सफल होंगे। पारिवारिक कष्ट एवं समस्याओं का अंत संभव है। आय से अधिक व्यय न करें। माता को काजल और कमल गट्टे की माला अर्पण करे शत्रु परास्त होंगे । आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।

आज का धनु राशिफल : (Sagittarius Horoscope Today)

आज आकस्मिक लाभ हो सकता है । निकटजनों की प्रगति से मन में प्रसन्नता होगी। परिश्रम से स्वयं के कार्यों में भी शुभ परिणाम मिलने की उमीद है। विदेश जाने के योग बनेंगे । आज रात्री लक्ष्मी माता के मंदिर में 108 सरसों के तेल के दीपक लगाएं मुकदमे में विजय होगी।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

आपको पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने से व्यस्तता बढ़ेगी। आज कार्य में नवीनता के भी योग हैं। संतान के व्यवहार से समाज में सम्मान बढ़ेगा। दिन अनुकूल है ।लक्ष्मी जी को इत्र और लाल साड़ी अर्पण करें । व्यापार में सफलता मिलेगी।और कीर्ति बढ़ेगी।

आज का कुंभ राशिफल : (Aquarius Horoscope Today)

आप की मेहनत के अनुरूप सफलता मिलने में संदेह है ।आज किसी हनुमान मन्दिर में जा कर सिंदूर और तैल अर्पण करें रुके काम बनेगे,सफलता मिलेगी।दूसरों के झंझटों में न पड़े। माता को सूखे मेवे  साथ मिठाई का नेवेध्यय लगाएं और कार्य सिद्धि के लिए निवेदन करें।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

बिना सोच विचार के कोई भी काम न करें। मांगलिक आयोजनों के लिए रुपरेखा में परिवर्तन होगा। अच्छे कार्यो के लाभकारी परिणाम मिलेंगे। सामाजिक समारोहों में भाग ले सकते है । विरोधियो से सावधान रहें। आज माता के मंदिर में लाल चुनरी के साथ खारक भी अर्पण करें। लाभ होगा

Updated on:

10 Aug 2025 05:37 pm

Published on:

11 Aug 2025 05:00 am

