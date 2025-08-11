Horoscope Today, 11 August 2025 : महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा, इन 8 राशियों के लिए खुलेंगे सौभाग्य के द्वार राशिफल 11 अगस्त

Horoscope Today, 11 August 2025 : 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार महादेव की कृपा से कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है। जहां कुछ राशियों को आकस्मिक लाभ और पदोन्नति के योग बन रहे हैं वहीं कुछ को आलस्य और लापरवाही से बचने की सलाह दी गई है। वृषभ , मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु , मकर और मीन राशि वालों के लिए आज भाग्यशाली दिन है। इन सभी राशियों पर आज माता लक्ष्मी आ आर्शीवाद रहेगा। मेष वाले लक्ष्मी माता को लाल फूल अर्पित करें। वृषभ राशि वाले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में घी दान करें । मिथुन राशि वाले लक्ष्मी जी को हलवे का भोग लगाएं। कर्क राशि वाले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आज लाल ध्वज अर्पण करें। सिंह वाले लक्ष्मी माता को लाल फूल की माला अर्पण करें सोभाग्य बढ़ेगा। ज्योतिष पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से जानिए मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।