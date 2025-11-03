टैरो राशिफल 4 नवंबर 2025 : मेष के लिए हर्षोल्लास, वृषभ-मकर वाद-विवाद से बचें, जानें कुंभ-मीन का हाल

Tarot Card Reading 4 November 2025 : आज 4 नवंबर 2025, मंगलवार का दिन है। यह तिथि कार्तिक माह के कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। जहां मेष और कुंभ राशि के लिए यह दिन हर्षोल्लास और नए अवसरों से भरा रह सकता है, वहीं वृषभ और मकर राशि वालों को अपने क्रोध और वाद-विवाद को नियंत्रित करने की सख्त आवश्यकता होगी। धनु राशि के जातक अपनी दिशा की कमी महसूस कर सकते हैं, जबकि मीन राशि वालों को अजनबियों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। जानें टैरो कार्ड्स आपके प्रेम, करियर, और स्वास्थ्य के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।