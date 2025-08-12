Tarot Rashifal 13 August 2025 : इन राशियों के लिए 13 अगस्त का दिन है बेहद खास, कहीं आपकी राशि तो नहीं इसमें, टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 13 August 2025 : 13 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि व बुधवार का दिन है। आज मेष को कार्यस्थल पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि वाले किसी शुभ कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कर्क राशि वाले नई परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। सिंह वाले बेहतर निवेश के लिए आज ही कदम उठाएं। कन्या वालों को ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तुला के लिए आध्यात्मिक बने रहना फायदेमंद होगा। वृश्चिक के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। मकर को मकान या जमीन से मुनाफा मिलने की संभावना है नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के योग हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।