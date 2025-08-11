Tarot Rashifal 12 August 2025 : मंगलवार को खुलेगा इन 5 राशियों का भाग्य, मिलेगा रुका हुआ पैसा और मिलेगी बड़ी सफलता 

Tarot Rashifal 12 August 2025 : आज का दिन मंगलवार 12 अगस्त 2025 उत्तर भाद्रपद का योग है। चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेंगे। टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि कीआजीविका में बदलाव। वृषभ खर्च पर ध्यान दें मिथुन को करियर में बदलाव के संकेत। कर्क की आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी सिंह राशि को व्यापार में लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों का मेहनत से व्यापार सुधरेगा। तुला को आर्थिक लाभ, संपत्ति योग, प्रेम संबंध बढ़ सकते हैं। वृश्चिक को विदेशी व्यापार व भाग्य अनुकूल। धनु राशि को आर्थिक मुनाफा, रुका धन मिलेगा। कुंभ: प्रतिस्पर्धा में सफलता अधिकारी प्रसन्न रहेंगे । मीन राशि को आज करियर-व्यापार में सफलता, बड़ी डील लाभकारी रहेगी। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।