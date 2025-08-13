Tarot Rashifal 14 August 2025 : वृषभ और कुंभ राशि वालों को होगा धन लाभ, मेष और धनु के लिए भी खुशखबरी, आज का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 14 August 2025 : गुरुवार 14 अगस्त 2025 का दिन टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार मेष को आज नए काम शुरू करने से फायदा हो सकता है। वृषभ राशि वालों की आय अच्छी बनी रहेगी। मिथुन वालों के लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सिंह वालों का जमीन-जायदाद में विवाद हो सकता है। कन्या का किसी छोटी सी बात पर कानूनी विवाद हो सकता है। वृश्चिक और धनु को नया कारोबार शुरू करने वालों को सफलता मिलेगी। कुंभ आज वित्तीय कार्यों और नए निवेश से लाभ होगा। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक का टैरो राशिफल।