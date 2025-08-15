Tarot Rashifal 16 August 2025 : जन्माष्टमी पर बदल रही है इन 5 राशियों की किस्मत, टैरो राशिफल से जानें शुभ-अशुभ

Tarot Rashifal 16 August 2025 : 16 अगस्त 2025 कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। 16 अगस्त को वृद्धि योग और ध्रुव योग बन रहे हैं। टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। वृषभ को नई सूचनाएं महत्वाकांक्षा बढ़ाएंगी। मिथुन वालों को परिवार में अशांति हो सकती है। कर्क का भूमि विवाद हो सकता है। सिंह के लिए यात्रा का योग बन रहा है। कन्या और वृश्चिक वाले नई परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। तुला को काम में कुछ रुकावटें आएंगी। धनु को प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा। मकर को नए निवेश से लाभ होगा। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक का टैरो राशिफल। (Tarot Predictions for Janmashtami 2025)