Tarot Rashifal 8 August 2025 : सावन की चतुर्दशी पर बन रहा है शुभ संयोग, टैरो कार्ड ने खोले किस्मत के दरवाजे, जानें किन राशियों को होगा धन लाभ

Tarot Rashifal 8 August 2025 : 08 अगस्त 2025 को सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष राशि को योजना में बदलाव करने की आवश्यकता है। मिथुन वालों को व्यक्तिगत जीवन में आ रहे बदलाव को लेकर चिंता महसूस हो सकती है। कर्क वालों को आज दिन भर उतार-चढ़ाव के साथ सामना करना पड़ सकता है। सिंह के परिवार में नाराजगी का माहौल रहेगा। कन्या वालों को भविष्य में बड़ा फायदा प्राप्त होने की संभावना है। वृश्चिक राशि वालों का करीबी मित्र के साथ अचानक से वाद-विवाद हो सकते हैं। धनु को अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने की वजह से अभी लाभ मिल सकता है। कुंभ को रिलेशनशिप को निभाते समय खुद के फायदे के बारे में सोच रहे हैं तो ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक, सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।