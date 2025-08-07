7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Tarot Rashifal 8 August 2025 : सावन की चतुर्दशी पर बन रहा है शुभ संयोग, टैरो कार्ड ने खोले किस्मत के दरवाजे, जानें किन राशियों को होगा धन लाभ

Tarot Rashifal 8 August 2025 : टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार आज आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है। को कई राशियों के लिए अच्छे परिणाम के लेकर आ रहा है। कन्या राशि वालों को भविष्य में बड़े लाभ मिलने की संभावना है। दूसरी ओर, धनु राशि के लोग अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालकर फायदा उठा सकते हैं।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 07, 2025

Tarot Rashifal 8 August 2025
Tarot Rashifal 8 August 2025

Tarot Rashifal 8 August 2025 : 08 अगस्त 2025 को सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष राशि को योजना में बदलाव करने की आवश्यकता है। मिथुन वालों को व्यक्तिगत जीवन में आ रहे बदलाव को लेकर चिंता महसूस हो सकती है। कर्क वालों को आज दिन भर उतार-चढ़ाव के साथ सामना करना पड़ सकता है। सिंह के परिवार में नाराजगी का माहौल रहेगा। कन्या वालों को भविष्य में बड़ा फायदा प्राप्त होने की संभावना है। वृश्चिक राशि वालों का करीबी मित्र के साथ अचानक से वाद-विवाद हो सकते हैं। धनु को अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने की वजह से अभी लाभ मिल सकता है। कुंभ को रिलेशनशिप को निभाते समय खुद के फायदे के बारे में सोच रहे हैं तो ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक, सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, अपनी व्यक्तिगत बातों का ध्यान रखें, आपको योजना में बदलाव करने की आवश्यकता है। खुद की कई बातों को नजरअंदाज करने की वजह से तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तकलीफें दूर करने के लिए अतिरिक्त कोशिशें करनी होंगी।

ये भी पढ़ें

Tarot Rashifal 7 August 2025 : आज सावन की त्रयोदशी पर शनि-चंद्रमा का संयोग, इन 3 राशियों की किस्मत पलटेगी
राशिफल
Tarot Rashifal 7 August 2025

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों का अपने स्वभाव की जितनी बातें आप बदलना चाहते हैं, उन्हें बदलने की इच्छा क्यों हो रही है, इस बारे में ध्यान पूर्वक सोचें। तभी अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए सही योजना बना पाएंगे।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार काम की जगह और अपने व्यक्तिगत जीवन में आ रहे बदलाव को लेकर चिंता महसूस हो सकती है, लेकिन यह परिस्थिति आपके अंदर एक नया बदलाव लाने के लिए उपयुक्त है। जो भी बदलाव महसूस हो रहे हैं, उनका खुले दिल से सामना करें।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि गुस्से और नकारात्मक विचारों पर काबू करना जरूरी है। आज दिन भर उतार-चढ़ाव के साथ सामना करना पड़ सकता है। आपके कामों में कुछ लोग बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। जरूरत से अधिक अपनी जानकारी लोगों को देना नुकसानदायक हो सकता है।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि परिवार के लोगों की भावनात्मक जरूरतों को समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। फिर भी जितना हो सके, उतनी सकारात्मकता बनाए रखें। किसी निर्णय को मन के अनुसार नहीं ले पाएंगे, परिवार में नाराजगी का माहौल रहेगा, लेकिन ये परिस्थिति आपके प्रयासों से बदल सकती है।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके काम का बोझ हल्का हो सकता है। पैसों से संबंधित कोई ठोस निर्णय लेना पड़ सकता है। इस कारण भविष्य में बड़ा फायदा प्राप्त होने की संभावना है। परिवार के चुनिंदा लोगों से आप करीबी महसूस करेंगे।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार अपने विचार और काम के कारण खुद को पछतावा हो, ऐसे काम न करें। भावुक हो कर लिए गए निर्णय से आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको अपनी भावनाओं का खास ध्यान रखते हुए सोच-विचार करके आगे बढ़ें।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करीबी मित्र के साथ अचानक से वाद-विवाद हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के विचार आपसे मिलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपका विरोध कर रहा है। किसी एक ही परिस्थिति को देखने उनका अलग नजरिया हो सकता है।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने की वजह से अभी लाभ मिल सकता है, लेकिन भविष्य में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पैसों से संबंधित व्यवहार में पारदर्शिता रखना आपके लिए जरूरी है।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि जिस काम को करने के बाद आपको खुशियां मिलती हैं, ऐसे काम को अपनी जीवन शैली का अंग बनाने की कोशिश करें। अपनी जिम्मेदारियों के साथ मन को रिझाना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लेते हुए खुद को तरोताजा रखने की कोशिश करनी होगी।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार आपके जीवन में कोई व्यक्ति मार्गदर्शक के रूप में जुड़ सकता है, इस व्यक्ति के कारण जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव नजर आएंगे। रिलेशनशिप को निभाते समय खुद के फायदे के बारे में सोच रहे हैं तो ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं।

मीन टैरो मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Meen)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कोई बड़ी तकलीफ दूर हो सकती है। आपको अपने काम पूरी एकाग्रता के साथ और अपने निश्चय पर डटे रहकर करते रहना है। अनेक बातों में केवल आपको विरोध ही प्राप्त होगा, लेकिन हिम्मत न हारते काम पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Budh Margi 2025: बुध होने जा रहे मार्गी, राशि के हिसाब से करें ये उपाय, बुध होंगे खुश
धर्म/ज्योतिष
Budh Margi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

07 Aug 2025 05:03 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Rashifal 8 August 2025 : सावन की चतुर्दशी पर बन रहा है शुभ संयोग, टैरो कार्ड ने खोले किस्मत के दरवाजे, जानें किन राशियों को होगा धन लाभ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.